Ex-campeão duplo do UFC, Conor McGregor está firme no propósito de lutar no evento que a organização fará na Casa Branca, residência do presidente dos Estados Unidos. Para isso, porém, o irlandês revelou que precisará voltar à mesa de negociações com o Ultimate. Segundo McGregor, o atual contrato que tem com a companhia é nulo.

Isso porque todo o acordo com o UFC era baseado na venda de pacotes pay-per-view, dos quais McGregor teria direito a porcentagens que aumentariam de acordo com o número de vendas de suas lutas. Porém, o Ultimate se afastou desse modelo com o novo acordo de transmissão acertado com a Paramount Plus, o que deixa o contrato nulo, segundo o próprio lutador.

Em conversa durante uma transmissão ao vivo do jogo Roblox com o streamer Caylus, McGregor falou de suas expectativas para o UFC Casa Branca e revelou a questão contratual que tem que acertar com o Ultimate.

— Eu estou me aquecendo agora para a Casa Branca. Vou lutar neste evento, com certeza. Vai ser insano. Eu estou começando negociações com o UFC em fevereiro. Estou muito interessado. Eles têm um novo acordo de transmissão com a Paramount Plus, que vale US$ 7,7 bilhões (R$41,18 bilhões). Então a companhia quadruplicou seu lucro e o meu contrato está essencialmente nulo, porque não há mais pay-per-view e meu contrato era baseado na venda desses pacotes. Sou o lutador que mais vendeu pacotes na história. O sistema acabou, então eu preciso de um novo contrato. Vamos negociar em fevereiro e estou muito interessado em saber como as coisas ficarão — declarou o irlandês de acordo com o Happy Punch, em declarações traduzidas do site MMA Fighting.

Foco total na preparação para o UFC Casa Branca

Enquanto não acerta seu novo contrato com o Ultimate e confirma de vez sua presença no card da Casa Branca, McGregor tem mantido o foco na preparação e em retomar o ritmo de luta nos treinamentos, já que está fora de combate desde 2021.

— Estou focando naquilo que posso controlar. Vivendo na academia, focando na minha saúde, no meu descanso, ouvindo meus treinadores e seguindo o plano de jogo. O barulho externo não me afeta. Não absorvo nada disso. Você entende que ele existe, mas não deixa ele chegar em você. Estou mantendo meu diálogo interno forte, estou aqui, mostrando para os meus filhos e ao meu time o que é preciso fazer. Temos que viver e respirar isso.