Brasil tem 45 lutadores com combates marcados nos primeiros quatro meses de 2026.

O Brasil está cada vez mais em alta no UFC e a nova geração do MMA brasileiro tem invadido o octógono da organização norte-americana. Após fechar 2025 cheio de moral, o país segue sendo um dos principais ativos do Ultimate. Prova disso é que 45 lutadores já têm compromissos marcados nos primeiros quatro meses de 2026.

Mesmo com a saída de Amanda Nunes, que faria a segunda luta mais importante do UFC 324, o primeiro evento do ano segue com forte presença brasileira. Natália Silva e Jean Silva enfrentam Rose Namajunas e Arnold Allen, respectivamente, no card principal do evento do próximo sábado. Enquanto isso, Deiveson Figueiredo tem chance de chegar perto de uma chance pelo título dos galos ao enfrentar Umar Nurmagomedov.

Uma semana depois, no dia 31 de janeiro, o Brasil terá sua primeira luta principal do ano. Diego Lopes tenta tomar o cinturão peso pena de Alex Volkanovski no UFC 325, enquanto Maurício Ruffy enfrenta Rafael Fiziev e Tallison Teixeira mede forças contra Tai Tuivasa.

No Fight Night do dia 7 de fevereiro e no UFC 326 do dia 7 de março, o Brasil terá mais dois main events: Vinicius LokDog pega Mario Bautista no primeiro, enquanto Charles Do Bronx desafia Max Holloway pelo cinturão BMF no segundo.

Renato Moicano volta ao UFC em 2026 (Foto: Chris Unger/UFC)

Além dos nomes já citados, o Brasil terá outros lutadores famosos em ação neste período. Casos de Renato Moicano (x Brian Ortega) e Caio Borralho (x Reinier De Ridder) no UFC 326 e de Paulo Borrachinha, que faz sua estreia oficial nos meio-pesados contra Azamat Murzakanov no dia 11 de abril.

Nicolle Caliari tenta primeira vitória no UFC (Foto: Reprodução Instagram nicaliari)

Dentro deste número de 45 lutadores em ação, alguns duelos entre brasileiros se destacam. Brunno Hulk e Gregory Robocop fazem uma explosiva revanche no UFC 326, e Nicole Caliari tenta sua primeira vitória contra a novata Carol Foro, uma das promessas do MMA brasileiro para 2026, em luta marcada para o UFC Seattle do dia 28 de março.

Lista de brasileiros confirmados no UFC em 2026

Fontes: Tapology e site oficial do UFC

UFC 324 - 24 de janeiro - Las Vegas (EUA)

Amanda Nunes x (c) Kayla Harrison (EUA)

Jean Silva x Arnold Allen (Inglaterra)

Deiveson Figueiredo x Umar Nurmagomedov (Rússia)

Natália Silva x Rose Namajunas (EUA)

UFC 325 - 31 de janeiro - Sydney (Austrália)

Diego Lopes x Alexander Volkanovski (c) (Austrália) - luta principal

Maurício Ruffy x Rafael Fiziev (Azerbaijão)

Tallison Teixeira x Tai Tuivasa (Austrália)

UFC Fight Night - 7 de fevereiro - Las Vegas (EUA)

Vinicius Oliveira x Mario Bautista (EUA) - luta principal

Jean Matsumoto x Farid Basharat (Afeganistão)

Eduarda Moura x Wang Cong (CHN)

(duelo entre brasileiras) Bruna Brasil x Ketlen Souza

Priscila Cachoeira x Klaudia Sygula (Polônia)

José Henrique Souza x Eric Nolan (EUA)

UFC Fight Night - 21 de fevereiro - Houston (EUA)

Melquizael Costa x Dan Ige (EUA)

Michel Pereira x Zach Reese (EUA)

Carlos Leal x Chidi Njokuani (EUA)

UFC Fight Night - 28 de fevereiro - Cidade do México (MEX)

Ryan Gandra x José Daniel Medina (Bolívia)

Felipe Bunes x Edgar Chairez (México)

Douglas Silva D'Andrade x Javier Reyes (Colômbia)

UFC 326 - 7 de março - Las Vegas (EUA)

Charles Do Bronx x Max Holloway (EUA) - luta principal

Caio Borralho x Reinier De Ridder (Holanda)

Renato Moicano x Brian Ortega (EUA)

(duelo entre brasileiros) Brunno Hulk x Gregory Robocop

Rodolfo Bellato x Luke Fernandez (EUA)

Rafael Tobias x Diyar Nurgozhay (Cazaquistão)

UFC Fight Night - 14 de março - Las Vegas (EUA)

Amanda Lemos x Gillian Robertson (Canadá)

Bruno Silva x Lone'er Kavanagh (China)

Vitor Petrino x Kennedy Nzechukwu (Nigéria)

Bia Mesquita x Montserrat Rendon (México)

Luan Lacerda x Rinya Nakamura (Japão)

UFC Fight Night - 21 de março - Londres (ING)

Nenhum brasileiro selecionado por enquanto

UFC Fight Night - 28 de março - Seattle (EUA)

Gabriella Fernandes x Casel O'Neill (Escócia)

Valter Walker x Marcin Tybura (Polônia)

(luta entre brasileiras) Nicole Caliari x Carol Foro

Márcio Barbosa x Kangjie Zhu (China)

Lerryan Douglas x Julian Erosa (EUA)

UFC Fight Night - 4 de abril - Las Vegas (EUA)

(duelo entre brasileiras) Tabatha Ricci x Virna Jandiroba

(duelo entre brasileiras) Melissa Gatto x Dione Barbosa

Alice Pereira x Hailey Cowan (EUA)

Alessandro Costa x Stewart Nicoll (Austrália)

UFC 327 - 11 de abril - Miami (EUA)

Johnny Walker x Dominick Reyes (EUA)

Paulo Borrachinha x Azamar Murzakanov (Rússia)