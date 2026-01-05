Ex-campeão do UFC, Alexandre Pantoja recebeu ótimas notícias no início deste ano. Segundo informações do jornalista Ariel Helwani, nenhuma lesão grave foi identificada no cotovelo do brasileiro, que agora já mira um retorno às atividades para o meio do ano, no mais tardar no terceiro quarto de 2026.

Ainda de acordo com Helwani, o brasileiro não precisará de cirurgia, e que apenas tendões do cotovelo foram afetados pela lesão, não havendo nenhum problema nos ligamentos e nos ossos da região.

Com isso, o UFC pode acabar freando o retorno do novo campeão Joshua Van e deve casar logo a revanche entre os dois para quando Pantoja estiver pronto para retornar ao octógono do Ultimate.

Recentemente, o brasileiro postou vídeos de seus treinamentos em redes sociais e a ausência de uma tipoia que vinha sendo utilizada por ele chamou a atenção. Nas filmagens, é possível ver o brasileiro fazendo treinos de sparring e de musculação. Seu treinador principal, Marcos Parrumpinha, já havia indicado uma recuperação mais rápida que o esperado para seu pupilo.

— As notícias boas são que não teve fratura e não teve lesão nos ligamentos. Então, a partir daí, a gente já tem uma expectativa muito boa para a volta dele. O tempo certo, a gente ainda não sabe, porque ele precisa ainda fazer muita fisioterapia para começar a mexer o braço, depois voltar a treinar de leve. Depois de voltar a treinar de leve, voltar a treinar forte. E aí sim, a gente vai ter uma noção exata de quanto tempo vai ser para ele voltar e pegar o nosso cinturão de volta — afirmou Parrumpinha na última semana, através de suas redes sociais.

Lesão interrompeu sequência no UFC

Pantoja acabou derrotado em acidente (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

Pantoja acabou sofrendo uma lesão que parecia ser grave no cotovelo, logo no início de sua luta contra Joshua Van, no UFC 323. Ao tentar defender uma possível queda de Van, o brasileiro caiu em cima do próprio braço e o árbitro central logo afastou Joshua, percebendo a lesão e encerrando o reinado, por ora, de Alexandre Pantoja no peso mosca do Ultimate.

Diante de Van, Pantoja buscava sua quinta defesa seguida do cinturão peso mosca e começava a chegar mais perto de Demetrious Johnson, líder absoluto da categoria com 11 defesas.