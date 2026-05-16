AO VIVO: acompanhe o card completo do UFC Vegas 117
Evento acontece no Meta Apex, em Las Vegas (EUA), a partir das 18h (de Brasília)
- Matéria
- Mais Notícias
Em mais um evento com o Brasil de destaque, o UFC volta ao Meta Apex, em Las Vegas, nos Estados Unidos, para mais uma noite de muita ação neste sábado (16). A luta principal do Fight Night será entre o inglês Arnold Allen e o brasileiro Melquizael Costa. O card preliminar está agendado para as 18h (de Brasília), seguido do principal, às 21h. Acompanhe os resultados de cada luta em tempo real com o Lance!.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
Acompanhe os resultados do UFC Vegas 117
17h45 - Falta pouco! A 117ª noite de combates no UFC Vejas começa em 15 minutos
➡️ Conheça o Dálmata, promessa que leva o Brasil ao topo do UFC
🥊✅ Ficha técnica
UFC Vegas 117
📆 Data: 16 de maio de 2026
⏰ Horário: A partir das 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: Meta Apex, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: Paramount+ (serviço de streaming)
➡️ Dana White garantiu retorno de brasileiro ex-campeão em disputa do título no UFC
Resultados da pesagem do UFC Vegas 117
Card Principal - 21 horas
Peso-pena (até 65,7 Kg): Arnold Allen x Melquizael Costa
Peso-pena (até 65,7 Kg): Dooho Choi x Daniel Santos
Peso-galo (até 61,2 Kg): Malcolm Wellmaker x Juan Diaz
Peso casado (até 97,5 Kg): Modestas Bukauskas x Christian Edwards
Peso-galo (até 61,2 Kg): Timmy Cuamba x Benardo Sopaj
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Nikolay Veretennikov x Khaos Williams
Card Preliminar - 18 horas
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Tuco Tokkos x Ivan Erslan
Peso-leve (até 70,3 Kg): Thomas Gantt x Artur Minev
Peso-galo (até 61,2 Kg): Ketlen Vieira x Jacqueline Cavalcanti
Peso-médio (até 83,9 Kg): Cody Brundage x Andre Petroski
Peso-palha (até 52,1 Kg): Alice Ardelean x Polyana Viana
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Daniel Barez x Luis Gurule
Peso-palha (até 52,1 Kg): Shauna Bannon x Nicolle Caliari
+Aposte na vitória de Melquizael Costa no UFC Vegas 117
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias