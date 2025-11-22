menu hamburguer
Brasileiro leva mata-leão e cai no UFC Qatar; veja o vídeo

A finalização foi rápida e decisiva

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/11/2025
13:58
imagem cameraRafael Cerqueira é peso meio-pesado no UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @raffaelcerqueira_ufc)
O brasileiro Rafael Cerqueira durou menos de um round na luta contra o russo Abdul-Rakhman Yakhyaev no UFC Qatar na tarde deste sábado (22), em Dubai. Essa é a quarta derrota do lutator na competição, que ainda precisa de muita experiência para lutar contra os grandes nomes do momento. Veja o vídeo!

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Na pesagem, o representante do Brasil bateu o peso ideal com muita tranquilidade ao registrar 92,5 Kg. O limite da categoria dos meio-pesados, em lutas sem disputa de cinturão, é de 93,4 Kg. Para confirmar o duelo, o tunisiano Abdul Rakhman Yakhyaev ficou com 92,9 Kg.

➡️AO VIVO: Acompanhe os resultados do UFC Qatar

Rafael Cerqueira é peso meio-pesado no UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @raffaelcerqueira_ufc)

Card Preliminar - 12h (de Brasília)

  1. Bogdan Grad x Luke Riley
  2. Nicolas Dalby x Saygid Izagakhmaev
  3. Alex Perez x Asu Almabayev
  4. Abdul Rakhman Yakhyaev x Rafael Cerqueira
  5. Bekzat Almakhan x Aleksandre Topuria
  6. Ismail Naurdiev x Ryan Loder
  7. Nurullo Aliev x Shem Rock
  8. Marek Bujlo x Denzel Freeman

Card Principal - 16h (de Brasília)

➡️ Quem é Rafael Cerqueira, único brasileiro no UFC Qatar?

  1. Arman Tsarukyan x Dan Hooker
  2. Belal Muhammad x Ian Machado Garry
  3. Volkan Oezdemir x Alonzo Menifield
  4. Jack Hermansson x Myktybek Orolbai
  5. Waldo Cortes Acosta x Shamil Gaziev
  6. Tagir Ulanbekov x Kyoji Horiguchi

Outros resultados do UFC Qatar

  • Marek Bujlo x Denzel Freeman - Round 1: 30-27/ Round 2: 29-28/ Round 3: 29-28 - Denzel Freeman venceu;
  • Nurullo Aliev x Shem Rock - Round 1: 30-27/ Round 2: 30-27/ Round 3: 30-27 - Aliev venceu;
  • Ismail Naurdiev x Ryan Loder - Round 1: Naurdiev nocauteia com um minuto e 26 segundos do primeiro round e vence;
  • Bekzat Almakhan x Aleksandre Topuria - Round 1: 30-27/ Round 2: 30-27/ Round 3: 29-28 -Aleksandre Topuria venceu;
  • Abdul Rakhman Yakhyaev x Raffael Cerqueira - Abdul-Rakhman Yakhyaev derrotou Raffael  por finalização (mata-leão) aos 33seg do R1.

