Brasileiro leva mata-leão e cai no UFC Qatar; veja o vídeo
A finalização foi rápida e decisiva
O brasileiro Rafael Cerqueira durou menos de um round na luta contra o russo Abdul-Rakhman Yakhyaev no UFC Qatar na tarde deste sábado (22), em Dubai. Essa é a quarta derrota do lutator na competição, que ainda precisa de muita experiência para lutar contra os grandes nomes do momento. Veja o vídeo!
BRUTAL— Dario Ferrari (@darioferrariMMA) November 22, 2025
O turco 🇹🇷 Abdul Rakhman Yakhyaev atropelou o brasileiro 🇧🇷 Raffael Cerqueira no #UFCQatar. https://t.co/pyupnt9lNt
Na pesagem, o representante do Brasil bateu o peso ideal com muita tranquilidade ao registrar 92,5 Kg. O limite da categoria dos meio-pesados, em lutas sem disputa de cinturão, é de 93,4 Kg. Para confirmar o duelo, o tunisiano Abdul Rakhman Yakhyaev ficou com 92,9 Kg.
➡️AO VIVO: Acompanhe os resultados do UFC Qatar
Card Preliminar - 12h (de Brasília)
- Bogdan Grad x Luke Riley
- Nicolas Dalby x Saygid Izagakhmaev
- Alex Perez x Asu Almabayev
- Abdul Rakhman Yakhyaev x Rafael Cerqueira
- Bekzat Almakhan x Aleksandre Topuria
- Ismail Naurdiev x Ryan Loder
- Nurullo Aliev x Shem Rock
- Marek Bujlo x Denzel Freeman
Card Principal - 16h (de Brasília)
➡️ Quem é Rafael Cerqueira, único brasileiro no UFC Qatar?
- Arman Tsarukyan x Dan Hooker
- Belal Muhammad x Ian Machado Garry
- Volkan Oezdemir x Alonzo Menifield
- Jack Hermansson x Myktybek Orolbai
- Waldo Cortes Acosta x Shamil Gaziev
- Tagir Ulanbekov x Kyoji Horiguchi
Outros resultados do UFC Qatar
- Marek Bujlo x Denzel Freeman - Round 1: 30-27/ Round 2: 29-28/ Round 3: 29-28 - Denzel Freeman venceu;
- Nurullo Aliev x Shem Rock - Round 1: 30-27/ Round 2: 30-27/ Round 3: 30-27 - Aliev venceu;
- Ismail Naurdiev x Ryan Loder - Round 1: Naurdiev nocauteia com um minuto e 26 segundos do primeiro round e vence;
- Bekzat Almakhan x Aleksandre Topuria - Round 1: 30-27/ Round 2: 30-27/ Round 3: 29-28 -Aleksandre Topuria venceu;
- Abdul Rakhman Yakhyaev x Raffael Cerqueira - Abdul-Rakhman Yakhyaev derrotou Raffael por finalização (mata-leão) aos 33seg do R1.
