imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Borrachinha sobe de divisão e enfrenta russo invicto no UFC 327

Brasileiro tentará chegar no top-10 dos meio-pesados do UFC

Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/01/2026
21:47
Paulo Borrachinha lutará no UFC 327 (Foto: AFP)
Paulo Borrachinha lutará no UFC 327 (Foto: AFP)
  • Mais Notícias
Após deixar o duelo contra Brunno Hulk no peso médio, Paulo Borrachinha fará sua próxima luta em uma nova divisão no UFC. O brasileiro sobe para os meio-pesados e enfrenta Azamat Murzakanov, lutador invicto da Rússia e atual número seis da categoria até 93kg do Ultimate. A luta acontece no UFC 327, que ocorre em Miami (EUA), no dia 11 de abril. A informação é do jornalista Laerte Viana.

continua após a publicidade

Borrachinha fará sua primeira luta oficial no peso meio-pesado diante de Murzakanov. Em 2021, ele chegou a lutar até 93kg contra Marvin Vettori mas a mudança se deu de última hora: o brasileiro avisou, no decorrer da semana, que não bateria o limite do peso médio e o duelo acabou sendo transferido para a categoria de cima.

No ano passado, Paulo voltou à coluna das vitórias em grande estilo, conquistando triunfo dominante sobre o perigoso Roman Kopylov, naquela que se provou ser sua última luta no peso médio do UFC. Na nova categoria, ele terá a oportunidade de entrar no top-10 de cara.

continua após a publicidade

Para isso, porém, terá que enfrentar um perigoso adversário. Azamat Murzakanov nunca perdeu em sua carreira no MMA e já ganhou um torneio sem limite de peso em 2019, quando superou o brasileiro Guto Inocente e nocauteou brutalmente o libanês Mohammad Fakhreddine.

No UFC, o russo tem seis vitórias em seis lutas e vem de triunfo sobre Aleksandar Rakic, conquistando um nocaute no primeiro assalto sobre o duro lutador sérvio. Murzakanov também tem vitórias sobre Brendson Ribeiro e Matheus ''Buffa''.

continua após a publicidade

Carrasco de Borrachinha também retorna ao UFC

Adesanya faz luta principal do UFC Seattle (Reprodução Instagram ufc)
Adesanya faz luta principal do UFC Seattle (Reprodução Instagram ufc)

O CEO do UFC Dana White anunciou, através de seu perfil no Instagram, o retorno do ex-campeão peso médio Israel Adesanya, que construiu uma forte rivalidade com Borrachinha nos últimos anos. O nigeriano enfrenta Joe Pyfer também na luta principal do UFC Seattle, que ocorre no dia 28 de março.

Adesanya vem de três derrotas consecutivas e não vence uma luta desde que nocauteou Alex Poatan em abril de 2023. Já Pyfer tem três vitórias seguidas no currículo e tenta o maior triunfo de sua carreira contra um antigo dono de cinturão do UFC.

