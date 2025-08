Após o anúncio da luta entre Diego Alemão e Popó, o ex-BBB voltou a desafiar e provocar o tetracampeão mundial de boxe no último sábado (2). O campeão de 2007 do reality show aproveitou o FMS Fight Night para mandar um recado ao vivo ao boxeador, que estava presente no evento. Entre as "ameaças", ele ainda lembrou grandes nomes derrotados pelo campeão na competição nacional.

— Eu não sou o bundão do Bambam, eu não sou o frouxo do Bambam, eu não sou o molenga do Duda Nagle. Eu vou te entregar guerra. Eu tenho pouco tempo para me preparar, mas eu tô dando tudo de mim. Eu vou subir naquele ringue por honra, com alma, com coração de leão. Eu sou porradeiro. Eu não tenho a sua técnica. Eu não tenho a sua experiência, mas eu vou cair na porrada — destacou Alemão.

O anúncio sobre o confronto foi feito nas redes sociais de Diego Alemão. De acordo com a própria postagem, a luta do ex-BBB contra Popó acontecerá em cerca de 60 dias, durante a próxima edição do Fight Music Show 7.

Quem é Diego Alemão?

Diego Alemão ficou conhecido nacionalmente durante sua participação no BBB em 2007, quando foi campeão do reality show. Na época, ele ficou muito popular por seu relacionamento perturbado com Iris Stefanelli e Fani Pacheco dentro da casa.

O empresário de 42 anos trabalha atualmente com a administração de imóveis no Brasil e nos Estados Unidos. Além disso, Alemão utiliza das redes sociais para divulgação do trabalho e momentos de sua vida pessoal.

Diego Alemão durante o BBB 7 (Foto: Reprodução)

Confira o recado de ex-BBB na íntegra

"Tô sabendo que tá rolando evento aí em Curitiba. É, estou sabendo que o Popó tá aí também. É, eu tenho ouvido muita coisa, então eu tô gravando esse vídeo para deixar um recado bem claro para todo mundo e principalmente para você, Popó. É, por mais respeito que eu tenha pelo sua história, por tudo que você construiu, eu assinei um contrato para sair na porrada.

Eu não sou o bundão do Bambam, eu não sou o frouxo do Bambam, eu não sou o molenga do Duda Nagle. Eu vou te entregar guerra. Eu tenho pouco tempo para me preparar, mas eu tô dando tudo de mim.

Eu vou subir naquele ringue por honra, com alma, com coração de leão. Eu sou porradeiro. Eu não tenho a sua técnica. Eu não tenho a sua experiência, mas eu vou cair na porrada. Se tiver que cair, vou cair atirando. E se você vacilar, se você não me respeitar como o homem que eu sou, você vai cair também. Tá bom?

Tá dado o recado. Aqui não tem papagaio. Quero ganhar dinheiro, quero. Mas antes de tudo, eu quero reconstruir meu nome. Quero mostrar que eu sou um campeão que tem alma, que tem coragem e tenho muito sangue no olho. Tá bom?

Só para deixar claro, para todo mundo entender, que aqui não tem papagaiada. Aqui não é o frouxo do Bambam que faz marketing e chega lá e se joga no chão. Eu só caio no chão apagado."

Relembre a última luta de boxe de Popó, contra Duda Nagle

Tetracampeão mundial de boxe, Acelino “Popó” Freitas venceu mais um combate no Fight Music Show, mas não com a facilidade esperada pelo público. Na sexta edição do evento, que aconteceu na noite deste sábado (17), em São Paulo, ele venceu Duda Nagle por decisão unânime dos juízes após seis rounds.

Apesar da superioridade e experiência de Popó, Duda Nagle aguentou os golpes e levantou a torcida na Vibra Arena, que reconheceu a persistência do ator.

Nome consagrado do boxe, Popó participou de todas as edições do Fight Music Show desde a sua estreia, em 2022. Aos 49 anos, ele soma triunfos diante de nomes como Pelé Landy, Kleber Bambam e Júnior Dublê.

Já Duda Nagle fez sua estreia no evento em 2025, e é mais conhecido por trabalhos como ator em novelas como "Malhação", "Caminho das Índias", "Salve Jorge", "Reis" e "A Dona do Pedaço", além do relacionamento com a apresentadora Sabrina Sato.