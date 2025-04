Astro da WWE e de Hollywood, John Cena revela que sofreu com câncer

O astro da WWE e dos cinemas, John Cena, compartilhou publicamente pela primeira vez seu diagnóstico de câncer de pele. O 16 vezes campeão mundial de pro-wrestling revelou que a removeu de duas manchas cancerígenas, uma no peito direito e outra no ombro.

continua após a publicidade

➡️ Treinador de Italo Ferreira, Marcelo Cruz é fisiculturista e compete no Arnold Brasil

Em entrevista à revista People, o lutador atribuiu o problema à exposição solar excessiva sem proteção adequada ao longo da vida, um hábito que cultivou desde a infância.

— Fui um tolo. Não queria adotar uma rotina e achava que o problema nunca me atingiria. Tive muita exposição com proteção mínima e, no fim, isso teve consequências — admitiu Cena.

continua após a publicidade

O primeiro diagnóstico veio durante um check-up dermatológico de rotina. Apesar do susto inicial, as cirurgias foram bem-sucedidas. O incidente, porém, mudou seus hábitos, já que Cena agora usa protetor solar diariamente e se tornou embaixador de uma marca especializada no produto.

John Cena venceu a Elimination Chamber masculina em 2025 (Foto: Divulgação / WWE)

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O câncer de pele, um dos mais comuns nos EUA (com 1.8 milhão de casos anuais, segundo a Skin Cancer Foundation), foi detectado em estágio inicial graças aos exames preventivos. Cena ressaltou a importância da conscientização, especialmente entre homens que, como ele, negligenciam os cuidados.

continua após a publicidade

— Nos anos 1970, não tínhamos informação. Hoje não há desculpa — finalizou John.

Último ano na WWE

Em 2025, John Cena fará seu último ano na WWE. Após 22 anos de carreira na empresa, o lutador já iniciou sua turnê de despedida dos ringues, que deve durar até dezembro. O americano de 47 anos irá encarar Cody Rhodes pelo título mundial da companhia na luta principal da WrestleMania 41, o maior evento de pro-wrestling do mundo, no dia 20 de abril, em Las Vegas.

Caso vença o combate, Cena irá conquistar o 17º título mundial da WWE na carreira, que o consolidaria como o maior campeão mundial da história da empresa.