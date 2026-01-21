Lutador do Suriname, o peso pesado Jairzinho Rozenstruik deixou o UFC rumo ao Dirty Boxing, mas a reviravolta na carreira terá que esperar, uma vez que o atleta foi preso na última segunda-feira (19), acusado de agressão e cárcere privado. As informações são do site MMA Junkie, que teve acesso aos registros de prisão do Condado de Broward, que fica no estado da Flórida, nos Estados Unidos.

O surinamês foi colocado em uma cela especial para imigrantes e tem duas fianças separadas a pagar, uma no valor de US$ 2.500 (R$ 13.308) e outra no valor de US$ 1.000 (R$ 5.323), de acordo com o MMA Fighting.

Em entrevista ao site holandês De Snelle Pen, a companheira do ex-atleta do UFC negou que tenha sido agredida pelo cônjuge, como inicialmente circulado, e revelou que houve um desentendimento do lutador com um vizinho. Shevanique revelou que já pagou as fianças e está esperando a liberação do marido, que pode não ocorrer imediatamente por conta de Jairzinho estar na cela especial para imigrantes. Esta condição permite que as autoridades locais o mantenham sob custódia por pelo menos 48 horas.

Vida após o UFC

Depois de ser demitido do UFC no ano passado após uma performance abaixo das expectativas contra Sergei Pavlovich, Jairzinho mudou de esporte e começou a lutar no Dirty Boxing, um evento que mistura regras do MMA e do boxe e cujo dono é Jon Jones, ex-duplo campeão do Ultimate. Antes de ser demitido, o lutador chegou a reclamar de problemas em seu vestiário no UFC Arábia Saudita, o que influenciou em sua saída.

No Dirty Boxing, Rozenstruik se redimiu da má fase no UFC, conquistando duas violentas vitórias e sagrando-se campeão peso pesado da organização.

Inspiração na Copa de 1970

Jairzinho comemora gol do Brasil diante da Itália na final da Copa do Mundo de 1970 (Divulgação/Fifa)

Natural do Suriname, Jairzinho ganhou o nome do Furacão da Copa de 1970, pois seu pai era muito fã do atacante ex-Botafogo e Seleção Brasileira. Curiosamente, o futebol acabou sendo o responsável por colocá-lo no caminho das lutas.

Aos 17 anos, Rozenstruik se envolveu em uma confusão enquanto jogava bola e o treinador de seu time, irritado, disse que Jairzinho deveria se concentrar no kickboxing. Alguns anos depois, ele fez sua estreia no MMA e chegou ao UFC, enfrentando grandes nomes como Francis Ngannou, Junior Cigano, Ciryl Gane e Curtis Blaydes.

