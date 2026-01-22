Vinda de uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, Natália Silva está perto de fazer história para o Brasil no UFC. A peso mosca enfrenta Rose Namajunas no UFC 324 deste sábado (24) e, com uma vitória, se tornará a desafiante número um ao cinturão da categoria, atualmente em posse de Valentina Shevchenko. Se conquistar o título, Natália será a primeira brasileira a se tornar campeã do peso mosca feminino no Ultimate.

A ideia de fazer história no MMA nunca foi prioridade para Natália, nascida em Pingo D'Água, uma cidade perto de Ipatinga, com apenas 5 mil habitantes. Inicialmente levada às artes marciais através do taekwondo, sua trajetória nas artes marciais mistas se deu de forma inusitada: um convite aleatório para lutar MMA, mesmo sem nenhuma experiência anterior e apenas com o taekwondo em dia.

— Um dia teve um evento de MMA e meus amigos me chamaram, perguntaram se eu toparia fazer uma luta de MMA. Eu respondi "o quê?", nem sabia o que era isso, falei que eles eram doidos, só sabia chute praticamente. Eles falaram que dava para ir, então eu falei "vamos". Fiz a luta, coisa louca, em 20 dias eu perdi 6kg, fiquei sem comer, não tinha suporte de nutricionista nem nada. Aí fiz a luta em Montes Claros, e não ganhei, óbvio (risos). Mas nessa luta eu pensei "que legal, eu quero isso". Queria lutar para sentir aquela adrenalina de novo — relembrou Silva, em entrevista ao Superesportes.

Mesmo perdendo três de suas primeiras quatro lutas no MMA e com a desconfiança da família, Natália insistiu na nova paixão e começou, pouco a pouco, a prosperar no esporte. Após 16 lutas, e com um cartel de 10-5-1, veio a primeira grande chance: luta pelo título do Jungle Fight e vitória sobre Gabriela Marçal. Após defender o cinturão uma vez, veio a chamada para o UFC.

Estilo descontraído é marca de Natália no UFC (Foto: Reprodução Instagram Natalia Silva)

A partir daí, Natália Silva subiu o nível de forma absurda, enfileirando a competição gringa e vencendo atletas do Canadá, da Chéquia e dos Estados Unidos. Então, os testes começaram a ficar mais difíceis — primeiro, a compatriota Viviane Araújo e, depois, o maior desafio de Natália até então: um duelo contra a ex-campeã peso palha e uma das pioneiras do MMA brasileiro feminino, Jéssica Andrade.

Com mais uma atuação segura e em um combate muito animado, tanto Natália quanto Jéssica ganharam bônus de Luta da Noite. Mais um triunfo da mineira significou um passo além no ranking peso mosca.

No ano passado, Natália teve a oportunidade de enfrentar uma ex-campeã da própria categoria e a única mulher a vencer a temida Valentina Shevchenko no peso mosca. Diante de Alexa Grasso, a brasileira mostrou porque merece ser a próxima desafiante com mais uma vitória clara.

Falecimento da irmã não abalou seu foco

Entre os duelos contra Viviane e Jéssica, Natália precisou lidar com a perda de sua irmã para o vício e lamentou o ocorrido nas redes sociais.

— O vício roubou sua alegria, seus sonhos, apagou seu sorriso, levou seu cuidado com você mesma, as más companhias te levaram para longe. Dói demais, um pedaço de mim se foi com você. A lembrança que vou guardar será do dia que timidamente você sorriu para mim e das vezes que você me disse, 'Também te amo'. O que mais conforta nossos corações é saber que Deus te amou tanto, que te deu a oportunidade de arrependimento, de um reencontro com Ele. O milagre mais importante foi o que Deus fez na sua vida. Sei que o sacrifício que Jesus fez por nós, alcançou sua vida. Minha fé me faz crer que Jesus curou sua alma e te levou para Ele. A salvação alcançou sua vida. Te amo para sempre, minha irmã — escreveu Natália em seu Instagram.

Mesmo com o luto e com o apoio de familiares, Natália perseverou e pegou a luta com Andrade alguns meses depois, conquistando a maior vitória de sua carreira até o momento.

Planos adiados no peso mosca do UFC

Natália Silva superou ex-campeã do UFC Alexa Grasso (Foto: Reprodução Instagram Natalia Silva)

Mesmo com o title shot garantido, Natália foi obrigada a esperar. Isso porque a campeã peso palha Weili Zhang resolveu se testar diante de Shevchenko na categoria de cima e ''furou a fila''.

Com isso, a mineira resolveu se manter ativa e, mesmo com Valentina tendo derrotado Zhang, resolveu garantir a chance pelo cinturão ao substituir Grasso diante de outra ex-campeã, desta vez do peso palha, Rose Namajunas.

Neste sábado, dia 24, o passaporte e o carimbo estão prontos para a luta de título e Pingo D'Água já ensaia a festa para a futura campeã. Apenas 15 minutos separam Natália Silva de uma chance pela história.

