Ela não enfrentará outra lutadora que não seja pelo cinturão linear.

Nunes se preparou para o UFC 324 e está desapontada com a situação.

A brasileira Amanda Nunes terá que adiar seu retorno ao UFC após a campeã Kayla Harrison ser obrigada a passar por uma cirurgia no pescoço. Frustrada com a situação, a ex-dona de dois cinturões do Ultimate declarou que pretende esperar a rival americana se recuperar e só não enfrenta Kayla se o UFC decidir tirar dela o cinturão linear.

Em vídeo postado nas redes sociais, a ''Leoa'' lamentou o ocorrido com a ex-companheira de treinos e disse que estava no seu auge físico e mental para o UFC 324, evento que ocorre neste sábado e abrigaria o duelo entre Amanda e Kayla.

— Saber que a Kayla passou por cirurgia me deixou triste porque estava me preparando muito (para a luta). O camp foi perfeito. Eu estava preparada fisicamente, mentalmente e espiritualmente, então não é fácil não ficar triste com isso. Mas o que a gente pode fazer? É algo fora do nosso controle. A gente agora vai esperar e ver o que o UFC vai decidir.

No entanto, uma coisa é certa: Amanda não irá enfrentar ninguém que não seja pelo cinturão linear do UFC. Isso despista qualquer dúvida sobre se Nunes aceitaria um duelo contra Norma Dumont pelo título interino do peso galo.

— Ficaram falando sobre cinturão interino ou eu lutar contra outra pessoa. Mas isso não vai acontecer. Só luto pelo cinturão de verdade. Se o UFC deixasse o cinturão vago e encontrasse uma adversária, aí eu luto. Mas não quero cinturão interino e também não quero lutar contra outra adversária, isso não é opção.

Amanda Nunes segue sem data para voltar ao UFC (Foto: Divulgação)

Amanda recebeu desafios para retorno ao UFC

Imediatamente após a saída de Kayla Harrison do duelo com Amanda, a brasileira recebeu desafios de todos os lados. Primeiro, Norma Dumont, uma das principais atletas do peso galo, se ofereceu para enfrentar Nunes no próprio UFC 324.

Depois, um desafio surpreendente. Amanda Serrano, multicampeã de boxe e invicta no MMA, também colocou seu nome como possível desafiante de Amanda Nunes. Nenhuma das lutas, porém, chegou a ser discutida com o UFC.

