Isaías Ribeiro se tornou o primeiro brasileiro a garantir presença em uma final na Copa do Mundo de Boxe - Cazaquistão 2025. Na semifinal da categoria até 90kg, ele superou o francês Soheb Bouafia por unanimidade (5 a 0), com uma atuação dominante que impressionou os juízes. O atleta brasileiro construiu sua vitória com paciência e precisão, fazendo o adversário abrir a guarda e conectando golpes eficientes. Após estabelecer vantagem no primeiro assalto, Isaías administrou a reação do oponente no segundo round e definiu o combate nos momentos decisivos.

Caroline Almeida também brilhou no quinto dia de disputas em Astana. Na categoria feminina até 51kg, ela enfrentou a indiana Anamika nas quartas de final. Após um início difícil, Caroline reagiu no segundo assalto e, mesmo pressionada no round final, contra-atacou com eficiência para garantir a vitória por 3 a 1. A brasileira enfrentará a cazaque Alua Balkibekova na semifinal, marcada para sábado (5).

No masculino até 65kg, Yuri Falcão demonstrou superioridade técnica contra o quirguiz Omar Livaza. Com movimentação rápida e habilidosa, o brasileiro deixou o adversário no vazio e venceu por decisão unânime (5:0). Seu próximo desafio será contra o britânico Patris Mughalzai, também no sábado.

Outros resultados na Copa do Mundo de Boxe

A única derrota brasileira do dia foi de Beatriz Soares, na categoria feminina até 65kg. Ela não conseguiu superar a uzbeque Navbakhor Khamidova, que dominou o combate e venceu por 5:0.

O Brasil terá seis atletas disputando semifinais neste sábado (5). Além de Caroline Almeida e Yuri Falcão, competirão Jucielen Romeu contra WU Shih-Yi (Taiwan) no feminino 57kg; Rebeca Santos contra Lucy Kings-Wheatley (Grã-Bretanha) no feminino 60kg; Luiz Oliveira contra Mahammadali Gasimzada (Azerbaijão) no masculino 60kg; e Kaian Reis contra Byamba-Erdene Otgonbaatar (Mongólia) no masculino 70kg.

A delegação brasileira na competição conta com 14 pugilistas, divididos igualmente entre sete mulheres e sete homens. No feminino, além das já mencionadas, participam Tatiana Chagas (54kg), Bárbara Santos (70kg) e Viviane Pereira (75kg). No masculino, completam a equipe Michael Douglas Trindade (55kg), Wanderley Pereira (80kg) e Joel Silva (+90kg).

A Copa do Mundo de Boxe Cazaquistão 2025 representa a segunda etapa da competição mundial. A primeira foi realizada em Foz do Iguaçu, entre março e abril deste ano. Em maio, a seleção brasileira foi a mais premiada no Grand Prix de Boxe da Tchéquia 2025, confirmando o bom momento do país na modalidade.