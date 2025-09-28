menu hamburguer
Mais Esportes

‘As pessoas admiram essa porcaria’: Belfort desabafa e critica Wanderlei e fãs após confusão

Ex-lutador não poupou palavras para condenar a postura do rival na luta contra Popó

28/09/2025
imagem cameraBelfort desabafa e critica Wanderlei e fãs após confusão (FOTO: Divulgação/UFC)
A briga generalizada que encerrou a luta entre Popó e Wanderlei Silva neste sábado (27) provocou um forte desabafo de Vitor Belfort. O ex-campeão, que acompanhou o evento de perto, fez duras críticas à postura de Wanderlei, a quem acusou de "destruir o que foi construído durante anos", e também à parte da torcida que celebrou a confusão.

O desabafo completo de Vitor Belfort sobre Wanderlei

Em sua fala, Vitor Belfort fez uma longa e dura reflexão sobre o ocorrido, criticando não apenas a postura de Wanderlei Silva, mas também a de parte da torcida. Leia a declaração completa:

"Quando a gente está na pior, só revela quem a gente é. E, quando a gente está na melhor, revela o nosso coração. O que me dá tristeza é que isso revela quem eles eram sempre. Wanderlei, me desculpa, mas você fez uma coisa errada. Você, literalmente, destruiu algo que a gente construiu durante anos. Arte marcial é respeito. Irmão, você estava lutando com um exímio boxeador. Você não deveria nem subir nesse ringue com ele. O cara subiu com você em cima da hora, e você faz um negócio desses. Popó, quero te parabenizar pela paciência que você teve durante esses rounds, mas é triste porque as pessoas admiram essa porcaria. Eu vi gente na frente gritando, berrando… Gente, é um esporte. O dia que você tem que perder, você perde. E, no dia que você tem que ganhar, você ganha. Mas o que me dá tristeza é que o Brasil inteiro viu essa vergonha. E, Wanderlei, você precisa pedir perdão, irmão, porque o que você fez não é certo."

Relembre a confusão no Spaten Fight Night

A luta principal do Spaten Fight Night terminou em caos. Wanderlei Silva foi desclassificado por aplicar golpes ilegais em Popó, como cabeçadas. Após o fim do combate, membros das duas equipes invadiram o ringue e uma briga generalizada começou. Na confusão, Wanderlei foi nocauteado pelo filho de Popó, Rafael Freitas, e precisou ser levado de maca para o hospital.

Popó Freitas e Wanderlei Silva em luta no Spaten Fight Night 2 (Foto: Gaspar Nóbrega/Inovafoto - IG:@gasparnobrega)

