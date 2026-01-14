menu hamburguer
Lutas

Ex-técnico de Amanda contesta versão da brasileira antes do UFC 324

Para Mike Brown, saída da brasileira foi motivada por perda do cinturão do UFC

Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/01/2026
13:01
Mike Brown (centro) estará no córner de Kayla Harrison contra Amanda Nunes no UFC 324 (Foto: Reprodução Instagram mikebrownmma)
Mike Brown (centro) estará no córner de Kayla Harrison contra Amanda Nunes no UFC 324 (Foto: Reprodução Instagram mikebrownmma)
O UFC 324 do dia 24 de janeiro tem ganhado cada vez mais destaque nas páginas esportivas mundo afora por conta do relacionamento entre a desafiante Amanda Nunes e a campeã Kayla Harrison. As duas se enfrentam na segunda luta mais importante da noite e a brasileira recentemente revelou que a possibilidade de um combate entre as duas fez com que ela deixasse o time que representava. Porém, um treinador da American Top Team contesta a versão da ex-campeã.

Para Mike Brown, Amanda estava incomodada com a derrota para Julianna Peña e achava que precisava de novos ares, outros treinadores e uma nova cultura de equipe. De acordo com o treinador da ATT, isso foi preponderante para a saída da brasileira, mais do que uma eventual luta contra Harrison.

— Eu acho que a Amanda saiu da American Top Team mais por conta da derrota para Peña. Ela não estava feliz e creio que ela achou que precisava de algumas mudanças, quaisquer que sejam — declarou o treinador, em entrevista ao site MMA Fighting.

O ex-lutador admite que não era tão próximo de Nunes, apesar de já ter trabalhado diretamente com ela em algumas lutas e também diz que não é fã de companheiros de equipe lutarem um contra o outro. A exceção, diz Brown, é que a luta seja pelo título, como é o caso de Harrison e Amanda.

— Eu a conheço, mas não sou tão próximo de Amanda. Não sei o que ela está pensando. Mas acho que ela fez o que achava ser melhor para ela. Não sei de todos os detalhes, para ser honesto (...) Não acho legal companheiros de equipe lutando, a não ser que seja pelo topo do mundo, aí é diferente. Aí, sim, temos que fazer arranjos para acomodar todo mundo.

Amanda Nunes formou a própria equipe para o UFC 324 (Foto: Reprodução Instagram Amanda_leoa)
Amanda Nunes formou a própria equipe para o UFC 324 (Foto: Reprodução Instagram Amanda_leoa)

Apoio total a Kayla Harrison no UFC 324

Mesmo tendo boas memórias de Amanda Nunes, tendo trabalhado com ela em seis ou sete lutas, como ele mesmo diz, o apoio total de Mike Brown é para Kayla Harrison. Para o americano, o fato de todo o desenvolvimento da campeã dentro do MMA ter sido feito dentro da ATT faz dela uma atleta especial para o time. 

— Kayla, desde o primeiro dia, sem nenhuma luta no cartel, até agora, como campeã do UFC, sempre esteve conosco. 100% American Top Team. Obviamente ela tem uma vida de muito sucesso no judô (incluindo medalhas de ouro olímpicas), mas é melhor ainda saber que ela desenvolveu todas as suas habilidades para o MMA aqui conosco.

