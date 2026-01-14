O UFC 324 do dia 24 de janeiro tem ganhado cada vez mais destaque nas páginas esportivas mundo afora por conta do relacionamento entre a desafiante Amanda Nunes e a campeã Kayla Harrison. As duas se enfrentam na segunda luta mais importante da noite e a brasileira recentemente revelou que a possibilidade de um combate entre as duas fez com que ela deixasse o time que representava. Porém, um treinador da American Top Team contesta a versão da ex-campeã.

Para Mike Brown, Amanda estava incomodada com a derrota para Julianna Peña e achava que precisava de novos ares, outros treinadores e uma nova cultura de equipe. De acordo com o treinador da ATT, isso foi preponderante para a saída da brasileira, mais do que uma eventual luta contra Harrison.

— Eu acho que a Amanda saiu da American Top Team mais por conta da derrota para Peña. Ela não estava feliz e creio que ela achou que precisava de algumas mudanças, quaisquer que sejam — declarou o treinador, em entrevista ao site MMA Fighting.

O ex-lutador admite que não era tão próximo de Nunes, apesar de já ter trabalhado diretamente com ela em algumas lutas e também diz que não é fã de companheiros de equipe lutarem um contra o outro. A exceção, diz Brown, é que a luta seja pelo título, como é o caso de Harrison e Amanda.

— Eu a conheço, mas não sou tão próximo de Amanda. Não sei o que ela está pensando. Mas acho que ela fez o que achava ser melhor para ela. Não sei de todos os detalhes, para ser honesto (...) Não acho legal companheiros de equipe lutando, a não ser que seja pelo topo do mundo, aí é diferente. Aí, sim, temos que fazer arranjos para acomodar todo mundo.

Apoio total a Kayla Harrison no UFC 324

Mesmo tendo boas memórias de Amanda Nunes, tendo trabalhado com ela em seis ou sete lutas, como ele mesmo diz, o apoio total de Mike Brown é para Kayla Harrison. Para o americano, o fato de todo o desenvolvimento da campeã dentro do MMA ter sido feito dentro da ATT faz dela uma atleta especial para o time.

— Kayla, desde o primeiro dia, sem nenhuma luta no cartel, até agora, como campeã do UFC, sempre esteve conosco. 100% American Top Team. Obviamente ela tem uma vida de muito sucesso no judô (incluindo medalhas de ouro olímpicas), mas é melhor ainda saber que ela desenvolveu todas as suas habilidades para o MMA aqui conosco.