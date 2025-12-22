Campeão peso leve do UFC após nocautear Charles Do Bronx, Ilia Topuria está fora de ação enquanto resolve problemas em sua vida pessoal. O hispano-georgiano foi acusado de violência doméstica pela futura ex-esposa, de quem está se divorciando e com quem está envolvido em uma luta na justiça pela guarda de seu filho. Após negar qualquer tipo de crime, ''El Matador'' reapareceu recentemente na imprensa espanhola para falar sobre seu futuro no Ultimate.

Com a língua afiada como sempre, Topuria falou de sua rivalidade com Islam Makhachev, após os dois trocarem farpas e ficarem perto de lutar um contra o outro. Ilia chegou a subir para o peso leve, deixando vago o cinturão peso pena, para pegar Islam - o russo, porém, fez movimento parecido e subiu para o meio-médio.

Mesmo assim, Ilia admite que ainda pensa em enfrentar o rival e declarou ainda que gostaria de finalizar Makhachev em frente a seu melhor amigo, treinador e lendário ex-lutador do UFC, Khabib Nurmagomedov.

— Com Islam: eu o domino em pé e depois o finalizo no córner em frente a Khabib. São tão arrogantes que eu adoraria finalizá-lo em frente ao Khabib. E, depois, se ele quiser, também piso na cabeça de Khabib, com muito gosto — declarou Topuria, em entrevista ao canal El Doberdan MMA.

Afiado, Ilia Topuria pareceu disparar para todos os lados e sobrou até para Arman Tsarukyan. O armênio vem de importantes vitórias mas, após sair da disputa contra Islam Makhachev em janeiro deste ano por lesão no último minuto, perdeu moral com o UFC.

— Arman é bom lutador, teve suas oportunidades e se negou a competir. Todos nós lutadores enfrentamos dores. E, mesmo assim, nos apresentamos para o combate. Ele, por alguma razão, não o fez. Ele sabe qual foi a comunicação interna, talvez precisava trocar os shorts — disparou Ilia, dando a entender que Tsarukyan ''tremeu'' ao ter que enfrentar Islam.

Khabib Nurmagomedov no corner de Islam Makhachev no UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @islam_makhachev)

Topuria negou acusações após hiato do UFC

Ao anunciar que seu hiato de competições estava confirmado, Ilia Topuria tratou de negar as acusações de violência doméstica que recaíram sobre ele, e disse ainda que estava sendo alvo de chantagens para que pudesse dar um acordo mais vantajoso à futura ex-esposa em troca do silêncio.

Rumores da imprensa espanhola dizem que Topuria tem confiança de que pode provar que nunca cometeu violência doméstica contra Georgina Uzcategui, pois havia uma equipe de filmagem lhe seguindo 24 horas por dia para a filmagem de um documentário sobre sua vida.