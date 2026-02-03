Após vitória fulminante, Ruffy entra no top-10 dos leves do UFC
Brasileiro teve atuação de gala no UFC 325 ao nocautear Rafael Fiziev
- Matéria
- Mais Notícias
Maurício Ruffy teve um fim de semana inesquecível no seu retorno ao UFC. Após uma derrota decisiva para Benoit St. Denis, o brasileiro superou a desconfiança dos fãs, e diversas dificuldades na semana da luta para nocautear de forma decisiva Rafael Fiziev no UFC 325. E a vitória lhe trouxe o seu maior ranking até aqui. Pela primeira vez em sua carreira no MMA, Ruffy entrou no top-10 dos leves do Ultimate.
Relacionadas
O triunfo diante de Fiziev, conquistado no segundo assalto, levou o peso leve a subir cinco posições na categoria e agora Maurício é o nono colocado da divisão. Outra grande subida até 70kg se deu com St. Denis, que venceu Dan Hooker no UFC 325 e subiu para a quinta colocação.
➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
Outro brasileiro vitorioso no UFC 325, Tallison Teixeira subiu quatro posições no ranking dos pesados e já bate na porta do top-10. Com duas vitórias no Ultimate, ''Xicão'' está em décimo-primeiro e empurrou Tai Tuivasa, sua vítima, para a décima-quinta colocação.
Poatan perde uma posição no ranking do UFC
Apesar de duas atualizações favoráveis para o Brasil relacionadas ao UFC 325, Alex Poatan acabou sofrendo com a vitória de Alexander Volkanovski na luta principal do evento.
O australiano dominou Diego Lopes, vencendo-o por decisão unânime e manteve seu cinturão. Além disso, Volkanovski igualou o recorde de José Aldo de vitórias em lutas pelo título no peso pena.
Com isso, Alexander superou Poatan no ranking peso por peso (o ranking do UFC em que todos os atletas masculinos se misturam sem divisão de peso). Volkanovski é o quarto colocado, enquanto o campeão meio-pesado fica na quinta posição. Islam Makhachev, ex-campeão peso leve e atual dono do cinturão dos meio-médios, é o líder do ranking e é tido, portanto, como melhor lutador do UFC, independente da categoria.
+Aposte no seu lutador predileto do UFC
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias