Debate sobre quem é o maior peso pena da história do MMA foi reacendido.

Alexander Volkanovski fez história no UFC 325 do último sábado ao vencer Diego Lopes na decisão unânime dos juízes. O australiano igualou o lendário José Aldo no número de vitórias em lutas pelo cinturão peso pena do Ultimate. Agora, ambos têm oito triunfos nesse tipo de duelo. O recorde igualado reacendeu um debate polêmico: quem é o maior peso pena da história do MMA?

Volkanovski tem a seu favor alguns fortes argumentos. Afinal, o australiano venceu José Aldo no confronto direto, além de ter dominado Max Holloway em três oportunidades - o mesmo Holloway venceu Aldo duas vezes.

Outro feito do ''The Great'' é o fato de ter conseguido defender o cinturão dos penas em seus dois reinados. Assim como o australiano, Aldo também reinou no peso pena em duas oportunidades distintas, porém, não conseguiu defender o título na segunda vez.

Após o duelo com Lopes, muitos fãs e lutadores o coroaram como melhor peso pena de todos os tempos, porém, alguns números e fatos seguem dando vantagem ao brasileiro.

Mais defesas fora do UFC

José Aldo segue sendo o melhor peso pena do UFC? (Foto: Alexandre Loureiro/UFC)

Antes de ser campeão do UFC, José Aldo era o rei dos penas no WEC, um evento menor, mas de bastante prestígio, que se dedicava às categorias mais leves, dos leves aos galos, quando foi adquirida pela Zuffa, a companhia que também era dona do UFC.

Àquela altura, o próprio UFC não comportava a categoria dos galos e dos penas, logo os campeões dessas duas categorias no WEC eram considerados os melhores do mundo em suas divisões.

E José Aldo teve um reinado incontestável no WEC. Em junho de 2008, o brasileiro estreou contra o compatriota Alexandre ''Pequeno'', que era considerado o melhor peso pena do mundo na época. Aldo o nocauteou no segundo round e deixou um rastro de destruição rumo à disputa do título.

Após mais quatro vitórias por nocaute, Júnior conseguiu sua chance pelo cinturão, diante de Mike Brown (hoje treinador da American Top Team). Aldo, mais uma vez, teve uma atuação de gala, destruindo o então campeão e tomando o cinturão de forma incontestável. José fez mais duas defesas de título antes de o UFC absorver as categorias peso pena e peso galo e fechar as portas do WEC.

José Aldo caiu nos braços da galera no UFC Rio (Foto de Alexandre Loureiro/Lancepress)

Com a manobra, tanto José Aldo quanto Dominick Cruz (então campeão peso galo) se tornaram donos dos cinturões peso pena e peso galo do UFC. Não é errado dizer, portanto, que o brasileiro tem mais três lutas de título na bagagem e que, para superá-lo, Volkanovski teria que defender seu cinturão mais três vezes.

A realidade, porém, é uma só. Se Volkanovski continuar nesse ritmo, superar os números de Aldo será questão de tempo.