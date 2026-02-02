UFC: Chiamev provoca Poatan nas redes sociais: 'Única diferença entre nós'

Alex Poatan recebeu outra indireta de Khamzat Chimaev nas redes sociais. No último domingo (2), o russo-emiradense publicou uma provocação sobre as duas derrotas do brasileiro na carreira do UFC, enquanto o atual detentor do cinturão dos médios (84 kg) não sofreu nenhuma.

"Lobo 15 vitórias. Chama 13 vitórias e duas derrotas. Essa é a única diferença entre nós [risos]", escreveu o lutador nas redes sociais.

Chimaev possui um estilo agressivo pautado no wrestling de elite e tem reforçado o desejo de subir de divisão para caçar o cinturão de Poatan, seja nos meio-pesados ou até no peso-pesado. Como o atual campeão dos 84 kg ainda aguarda a definição de seu próximo oponente para a primeira defesa de título, o cenário de uma possível luta contra o brasileiro ganha cada vez mais força nos bastidores do UFC.

Chimaev após vitória sobre Du Plessis no UFC 319 (Foto: Divulgação/UFC)

Ex-campeão do UFC alerta Poatan sobre duelo contra Chiamaev

TJ Dillashaw, ex-campeão dos pesos-galos (61 kg), analisou o possível confronto entre Poatan e Chimaev de maneira estratégica, focando na disparidade de estilos e no quanto isso pode ser decisivo no octógono.

— O Khamzat passaria por cima do Alex Pereira. Passaria por cima. Estilisticamente, ele passa por cima. O Alex não conseguiria (pará-lo). Pode até tentar — afirmou Dillashaw em entrevista ao 'Jaxxon Podcast'.