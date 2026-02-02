O UFC retorna a Londres em 21 de março com a luta principal entre Movsar Evloev e Lerone Murphy.

O UFC retorna a Londres no dia 21 de março e a luta principal deve definir o próximo desafiante ao cinturão peso pena, em posse de Alexander Volkanovski. O australiano, que defendeu o título diante de Diego Lopes no UFC 325 do último sábado, deve pegar o vencedor de Movsar Evloev e Lerone Murphy — os dois fazem a luta principal do retorno do Ultimate à capital britânica.

Além deles, o UFC Londres contará com três brasileiros: a peso palha Ravena Oliveira enfrenta a inglesa Shanelle Dyer, enquanto Antonio Trocoli mede forças com Mantas Kondratavicius da Lituânia, em duelo peso médio.

Outro duelo de destaque ocorre entre os ingleses Michael Page, um dos maiores trocadores dos meio-médios, e Sam Patterson, que está invicto na categoria, após sofrer um nocaute em sua estreia pelo UFC ainda no peso leve.

Jean Silva fora da disputa no UFC?

Jean Silva está perto do top-5 dos penas do UFC (Foto: Reprodução Instagram ufc)

A oficialização de Movsar Evloev x Lerone Murphy pode significar que o UFC pretende mesmo dar outra luta a Jean Silva antes de colocar o brasileiro para disputar o cinturão. Isso porque, tanto Murphy quanto Evloev já eram tidos como merecedores de um title shot e muitos fãs reclamaram de Diego Lopes ter sido escolhido antes de qualquer um dos dois.

Caso Volkanovski queira lutar rapidamente, porém, a situação de Jean Silva melhora, já que ele se torna o atleta mais merecedor da chance pelo cinturão que não tem luta marcada no momento. A narrativa entre os dois, com Maurício Ruffy, companheiro de Silva na Fighting Nerds, também treinando com o australiano, contribui para que Jean possa ser o escolhido de Alexander.

FICHA TÉCNICA

UFC Londres

📆 Data: 21 de março de 2026

⏰ Horário: A definir

🌍 Local: The O2 Arena, Londres

📺 Onde assistir: Paramount+

Card Principal

Peso pena: Movsar Evloev x Lerone Murphy

Peso pena: Luke Riley x Michael Aswell

Peso meio-médio: Michael Page x Sam Patterson

Peso meio-pesado: Iwo Baraniewski x Austen Lane

Peso médio: Roman Dolidze x Christian Leroy Duncan

Peso pena: Kurtis Campbell x Danny Silva

Card Preliminar

Peso leve: Mason Jones x Axel Sola

Peso pena: Nathaniel Wood x Losene Keita

Peso pesado: Louie Sutherland x Brando Pericic

Peso médio: Mantas Kondratavicius x Antonio Trocoli

Peso pesado: Mick Parkin x Mario Pinto

Peso leve: Shem Rock x Abdul-Kareem Al-Selwady

Peso palha: Shanelle Dyer x Ravena Oliveira

