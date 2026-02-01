Diego Lopes quebra os dois pés em derrota pelo cinturão no UFC 325
Brasileiro foi derrotado por Alexander Volkanovski por decisão unânime
A derrota não foi o único problema enfrentado por Diego Lopes em Sydney, na Austrália, neste sábado (31). Pela luta principal do UFC 325, o campeão Alexander Volkanovski levou a melhor sobre o brasileiro por decisão unânime dos juízes. As consequências da dura disputa levaram o desafiante peso-pena para o hospital.
Além de ter ficado sem o cinturão, Diego terminou a noite com os dois pés quebrados e deve ficar um tempo sem voltar ao octógono. A lesão foi compartilhada pelo lutador através das redes sociais logo após o fim do duelo contra o australiano. Apesar dos danos, no registro, o brasileiro apareceu com um grande sorriso enquanto estava sentado na maca de emergência.
Essa foi a segunda vez que Lopes enfrenta Volkanovski pelo cinturão dos penas do UFC. Assim como neste sábado (31), o campeão teve seu braço levantado na primeira oportunidade após decisão dos juízes. A disputa aconteceu em abril do ano passado.
Veja como foi a luta principal do UFC 325
O duelo começou de forma muito parecida com a primeira luta entre os dois. Como main event do UFC 325, o combate prometia muito e demorou a começar a entregar, com os dois se estudando bastante. Volkanovski usou novamente de sua experiência para conquistar os primeiros assaltos.
No terceiro round, porém, Diego Lopes foi mais agressivo e acabou recompensado com um flashdown, quando conectou um golpe que desmontou o campeão momentaneamente. A torcida, que lotou o UFC 325, manteve o australiano alerta. Porém, no retorno para o quarto assalto, mais do mesmo: Volkanovski bailando pelo octógono e acertando golpes duros com os punhos, enquanto o brasileiro pouco produzia e se contentava com chutes baixos.
No último assalto, porém, Lopes foi para o tudo ou nada, e Volkanovski quase se complicou ao querer controlar os últimos cinco minutos com seu grappling. O australiano precisou defender-se de um início de mata-leão após o brasileiro pegar suas costas e também ''segurou a onda'', quando Diego tentou um armlock. No fim, mais um triunfo de Volkanovski e mais uma frustração para o MMA brasileiro.
RESULTADOS
UFC 325
📆 Data: 31 de janeiro de 2026
🌍 Local: Qudos Bank Arena, Sydney (Austrália)
Card Principal
Peso pena (cinturão): Alexander Volkanovski venceu Diego Lopes por decisão unânime
Peso leve: Benoit Saint-Denis venceu Dan Hooker por nocaute técnico no Round 2
Peso leve : Maurício Ruffy venceu Rafael Fiziev por nocaute técnico no Round 2
Peso pesado: Tallison Teixeira venceu Tai Tuivasa por decisão unânime
Peso leve: Quillan Salkilld venceu Jamie Mullarkey por finalização (mata-leão) no Round 1
Card Preliminar
Peso meio-pesado: Billy Elekana venceu Junior Tafa por finalização (mata-leão) no Round 2
Peso médio: Cam Rowston venceu Cody Brundage por nocaute técnico no Round 2
Peso médio: Jacob Malkoun venceu Torrez Finney por decisão unânime
Peso meio-médio: Jonathan Micallef venceu Oban Elliott por finalização (mata-leão) no Round 2
Peso pena: Kaan Ofli venceu Yizha por decisão majoritária
Peso leve: Don Mar Fan venceu Sang Wook Kim por decisão unânime
Peso pena: Keiichiro Nakamura venceu Sebastian Szalay por nocaute técnico no Round 3
Peso galo: Lawrence Lui venceu Sulang Rangbo por decisão dividida
