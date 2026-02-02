Ruffy revela problemas graves antes de vitória no UFC 325

O UFC 325 marcou um recomeço para Maurício Ruffy. Mas, para chegar à fulminante vitória sobre Rafael Fiziev, o brasileiro passou por poucas e boas. Após o duelo, o peso leve revelou os problemas que teve durante a preparação para seu retorno após a derrota para Benoit St. Denis.

Logo após a vitória sobre o azerbaijano, ainda no octógono e muito emocionado, Ruffy também lembrou do seu irmão, que faleceu antes de uma de suas lutas e que era um de seus maiores fãs. O brasileiro revelou também que sofreu com influenza na semana do UFC 325 e acordou no dia da luta com as costas travadas.

— Desde o momento que subi no octógono, estava preocupado comigo mesmo. Foram dias difíceis. Passei por muita dificuldade. Se contar para vocês a história, vocês nem acreditam no que passei para estar aqui no UFC 325. Foram dias difíceis. Meu irmão faleceu e ele estava sempre nas minhas lutas. Uma semana antes da luta, peguei influenza. Hoje, acordei de manhã com as minhas costas 100% travadas, não conseguia nem me mexer. Lutar e vencer, sei que Deus me ajudou a estar aqui. Agradeço a Deus por ter me capacitado. Não era para eu estar aqui hoje. Não estaria aqui se não fosse pelo Senhor Jesus. Depois que percebi que meu corpo estava bem, apertei e consegui nocautear.

Ruffy teve atuação de gala no UFC 325 (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Próximos alvos e pedido para UFC Casa Branca

Após a vitória (e o bônus de performance de US$ 100 mil ou R$ 526 mil), Ruffy já tem dois alvos para a próxima rodada: Paddy Pimblett e Conor McGregor. O brasileiro, que deve subir bons degraus no ranking peso leve, quer também uma vaga no UFC Casa Branca.

Um dos maiores astros do MMA mundial, McGregor insiste que pretende lutar no UFC Casa Branca. Inicialmente, o adversário óbvio era Michael Chandler, com quem já esteve marcado para lutar. Porém, recentemente o CEO do UFC Dana White revelou que não pretende casar esse combate, o que abriu as portas para nomes como Ruffy.

— Sei que posso fazer uma luta melhor para Conor McGregor do que Michael Chandler. Vamos lá, quero uma luta no UFC Casa Branca — bradou o brasileiro.

