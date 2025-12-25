Apesar de ter perdido um cinturão do UFC de forma praticamente acidental, o MMA brasileiro segue forte no final do ano e entra em 2026 já com chances de se tornar ''tetracampeão''. Atualmente, o Brasil tem Alex Poatan como campeão meio–pesado e Mackenzie Dern como dona do cinturão peso palha do Ultimate. E em janeiro deste ano, mais dois títulos podem desembarcar no país.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

No dia 24 de janeiro, Amanda Nunes, ex-campeã peso galo e peso pena do UFC, volta da aposentadoria e enfrenta Kayla Harrison, atual dona do cinturão galo. Em caso de vitória, a ''Leoa'' se tornará mais uma campeã mundial brasileira, além da primeira mulher a ter quatro reinados diferentes (ela já teve duas passagens no topo do peso galo, além de sua trajetória no peso pena).

Uma semana depois, no UFC 325, Diego Lopes poderá se tornar apenas o segundo brasileiro a ser campeão peso pena do UFC entre os homens. O manauara poderá seguir os passos de seu conterrâneo José Aldo caso vença Alex Volkanovski na luta principal do evento.

continua após a publicidade

Volkanovski e Diego Lopes se enfrentaram no início deste ano, com vitória do australiano em luta equilibrada. O brasileiro teve boa performance, mas a experiência de Alex acabou fazendo a diferença. Desde então, Diego conquistou um incrível triunfo sobre o arquirrival Jean Silva, se credenciando novamente a disputar o título.

Lopes (dir) tenta revanche pelo título (Foto: Reprodução/Instagram ufc)

Brasil já teve quatro campeões do UFC antes

Essa pode ser a terceira vez que o Brasil chega a quatro campeões simultâneos do UFC. Em 2012, no primeiro auge do Ultimate no país, Anderson Silva (peso médio), José Aldo (peso pena), Júnior Cigano (peso pesado) e Renan Barão (interino peso galo) eram os campeões de suas respectivas categorias.

continua após a publicidade

O tempo passou, a renovação chegou e novos nomes surgiram. Entre 2021 e 2022, o Brasil também teve quatro títulos, com Charles do Bronx (peso leve), Amanda Nunes (pena e galo), Glover Teixeira (meio-pesado) e Deiveson Figueiredo (mosca).

Caso tudo dê certo em janeiro de 2026, Amanda Nunes, Diego Lopes, Mackenzie Dern e Alex Poatan entrarão para a história novamente.

'Acidente' de Pantoja impede recorde no UFC

Pantoja acabou derrotado em acidente (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

Pelo menos por agora, o Brasil não terá a oportunidade de bater seu recorde e ter cinco campeões simultâneos. Isso porque Alexandre Pantoja, que até dezembro deste ano, era campeão do peso mosca, sofreu uma lesão quase acidental durante sua luta e perdeu o cinturão para Joshua Van.

Com isso, Pantoja terá que se recuperar do problema no cotovelo e a divisão peso mosca segue sem ele, por enquanto.