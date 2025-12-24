O UFC organizará um grande evento em 14 de junho de 2026 na Casa Branca.

O ano de 2026 ainda não chegou, mas uma data já é muito esperada pelos fãs de MMA e, particularmente, do UFC: 14 de junho. Nesta data, o Ultimate promete organizar o maior show de sua história, nos jardins da Casa Branca, residência oficial do presidente dos Estados Unidos.

continua após a publicidade

O evento, que será organizado como parte das comemorações pelos 250 anos da Independência dos Estados Unidos, é motivo de cobiça para 9 entre 10 lutadores do plantel do UFC. Todos querem uma vaga para brilhar aos olhos do mundo.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Porém, Dana White, CEO do UFC, garante que ainda nem começou a escolher as lutas que farão parte do evento, levando fãs e especialistas a especularem sobre os escolhidos e os descartados para UFC Casa Branca.

continua após a publicidade

O LANCE! reuniu a opinião de especialistas do mundo das lutas, que deram ousados palpites para as duas lutas principais do histórico evento. Confira abaixo!

Makhachev x Topuria é desejo de especialistas para UFC na Casa Branca (Fotos: AFP)

Luis Coutinho, do canal Encarada

''Acredito que o UFC nem começou a pensar nisso ainda. Eles estão focados no início do acordo com a Paramount e quando chegar a hora, quem sobrar na mesa, será alocado no evento de junho na Casa Branca. Por isso, acho que aqueles que lutam mais cedo no ano têm mais chances. Justin Gaethje, Kayla Harrison, Amanda Nunes, Diego Lopes, Max Holloway e Charles do Bronx me parecem ter mais chances no momento exatamente porque já cumprem seus primeiros compromissos no início do ano e terão tempo hábil (dependendo de como forem suas lutas) pra lutar de novo em junho.

continua após a publicidade

Como Islam Makhachev não é tão ativo e Ilia Topuria está afastado, acho que são dois nomes com potencial para aparecer nesse card de junho. Alex Poatan ainda não tem luta marcada e faria total sentido tê-lo no show da Casa Branca, mas meu palpite é que ele vai lutar em março ou abril - o que atrapalha os planos.

Então, em meio a tanta incerteza, acho que as melhores chances são de Ilia Topuria x Islam Makhachev''.

Laerte Viana, do canal Laerte Viana na Área

''Eu acredito que vai ser Islam Makhachev x Ilia Topuria, por serem os dois primeiros colocados no ranking peso por peso do UFC. Isso nunca aconteceu antes e eu acho que não vão deixar essa oportunidade. Mas se Alex Poatan for mesmo para os pesados, ele pode estar lá. Não acredito no retorno de Jon Jones, mas o Tom Aspinall, atual campeão linear, também faria uma luta grandiosa com Poatan. Fico com essas duas posições, mas acredito mais em Makhachev x Topuria''.

Americanos em alta para o UFC da Casa Branca

Revanche de Nunes com Kayla é opção para UFC na Casa Branca (Foto: Reprodução Instagram Amanda_Leoa)

Guilherme Cruz, repórter do site norte-americano MMA Fighting

''A luta principal da Casa Branca parece um posto ainda em aberto. Sempre que perguntado, Dana White diz que só começará a montar o card no primeiro trimestre de 2026. E, para mim, parece o caminho que mais faz sentido. Com Jon Jones e Alex Poatan ainda um sonho distante, imagino que o UFC aguarde as primeiras lutas do ano: Kayla Harrison se tornará uma estrela caso vença Amanda Nunes, em janeiro? Justin Gaethje interrompe a seca de cinturões americanos contra o superpopular Paddy Pimblett na mesma noite? Max Holloway vence Charles do Bronx na revanche? Os três americanos, na minha visão, despontam como favoritos caso saiam com cinturões nas suas próximas lutas''.

Lucas Carrano, comentarista do canal Sexto Round e dos canais ESPN

''Eu estava achando que a luta principal envolveria o Ilia Topuria, mas com os problemas dele, eu acho que Jon Jones x Alex Poatan pelo cinturão dos pesados seria a minha resposta. Eu poderia falar do Conor McGregor também, mas não acredito que ele vá voltar a lutar. Na segunda luta mais importante, vislumbro uma revanche entre Amanda Nunes e Kayla Harrison, independente de quem vencer em janeiro, ou Islam Makhachev defendendo seu cinturão contra Ian Garry''.