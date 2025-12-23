Apesar de duas vitórias impressionantes nas duas últimas lutas pelo UFC, Carlos Prates não deve ser o primeiro desafiante do novo campeão meio-médio Islam Makhachev. O próprio brasileiro admitiu que é improvável que seu próximo combate seja contra o russo e fez novo cálculo em relação a seus próximos alvos.

Em entrevista ao canal ''Combat Kids MMA'', o lutador da Fighting Nerds revelou acreditar que Kamaru Usman terá a chance de se tornar novamente campeão do mundo - ele deve ser o primeiro desafiante de Makhachev no UFC.

- É claro que eu adoraria lutar pelo cinturão, mas eu acho que essa luta será do Kamaru (Usman), então eu estou procurando lutar contra Jack della Maddalena ou com Michael Morales - comentou o brasileiro, citando outros dois grandes nomes da divisão.

Ex-campeão dos meio-médios, della Maddalena vem de derrota justamente para Makhachev, mas permanece como um dos melhores do mundo na divisão. Já Morales está invicto em sua carreira no MMA e, somente no UFC, tem sete vitórias, sendo cinco delas por nocaute.

Campanha por Usman dentro e fora do UFC

Kamaru Usman vem de vitória no UFC (Foto: Divulgação/UFC)

A ''desistência'' de Prates em ser um dos candidatos ao título de Makhachev se explica pela forte campanha feita nos bastidores para que Usman seja o próximo desafiante do russo. Os dois - Usman e Makhachev - compartilham o mesmo empresário, que tem diversos atletas dentro do UFC e muito poder de barganha.

Recentemente, o próprio Islam Makhachev conversou com a imprensa e admitiu que gostaria de enfrentar Usman, por achá-lo um adversário mais completo e mais difícil que os outros atletas em questão, notadamente Prates e Morales.