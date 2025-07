Marcus Buchecha enfrentou Martin Buday em sua estreia no UFC, mas acabou sendo derrotado por decisão unânime dos juízes. A luta entre os pesos pesados abriu o card preliminar do UFC Abu Dhabi, realizado na Etihad Arena, nos Emirados Árabes Unidos. O brasileiro, 13 vezes campeão mundial de jiu-jitsu, tentou levar a luta para o solo, onde teve momentos de altos e baixos. No entanto, o eslovaco conseguiu equilibrar a disputa tanto em pé quanto no chão, destacando-se no round final ao aproveitar o cansaço do estreante.

Como foi a luta?

Buchecha iniciou a luta com uma estratégia agressiva, buscando as quedas desde o começo, mas o eslovaco defendeu-se bem. Combinando clinch com golpes diretos, o brasileiro conseguiu levar perigo a Buday. No entanto, o adversário mostrou-se superior na trocação, atingindo Buchecha com golpes contundentes.

No segundo round, Buchecha manteve a mesma estratégia do "assalto" inicial e, desta vez, obteve sucesso na primeira queda. Dominando Buday e avançando nas posições de jiu-jitsu, Buchecha quase conseguiu finalizar com uma chave de braço. No final do round, Buday conseguiu reverter a posição e terminou por cima, mas sem ameaçar significativamente.

O terceiro "assalto" começou desfavorável para Buchecha. Visivelmente cansado, ele não conseguiu levar a luta para o chão e sofreu golpes pesados de Buday. Em um momento crítico, Buchecha acabou por baixo do eslovaco. Contudo, este foi o erro crucial de Buday, pois Buchecha conseguiu inverter a posição, buscar o pescoço e quase encaixou a finalização. A luta se desenrolou até o fim com Buchecha dominando as ações no chão. No fim, Buday venceu Buchecha por decisão unânime.

FICHA TÉCNICA

UFC Abu Dhabi

📆 Data: 26 de julho de 2025

⏰ Horário: A partir de 13h (horário de Brasília)

🌍 Local: Etihad Arena, Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card Principal:

Robert Whittaker x Reinier de Ridder - Peso-médio (até 83,9 Kg)

Petr Yan x Marcus McGhee - Peso-galo (até 61,2 Kg)

Shara Magomedov x Marc-Andre Barriault - Peso-médio (até 83,9 Kg)

Asu Almabayev x Jose Ochoa - Peso-mosca (até 56,7 Kg)

Nikita Krylov x Bogdan Guskov - Peso meio-pesado (até 92,9 Kg)

Card Preliminar:

Bryce Mitchell x Said Nurmagomedov - Peso-galo (até 61,2 Kg)

Muslim Salikhov x Carlos Leal - Peso meio-médio (até 77,1 Kg)

Davey Grant x Da’Mon Blackshear - Peso-galo (até 61,2 Kg)

Amanda Ribas x Tabatha Ricci - Peso-palha (até 52,1 Kg)

Ibo Aslan x Billy Elekana - Peso meio-pesado (até 92,9 Kg)

Mohammad Yahya x Steven Nguyen - Peso-pena (até 65,7 Kg)

Martin Buday x Marcus Buchecha - Peso-pesado (até 120,2 Kg)

