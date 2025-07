AO VIVO: Acompanhe as lutas dos brasileiros no UFC Abu Dabhi

O ex-campeão dos médios Robert Whittaker encara Reinier de Ridder, neste sábado (26), no UFC Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O evento conta com quatro brasileiros no card preliminar: Marcus Buchecha, Amanda Ribas, Tabatha Ricci e Carlos Leal. Acompanhe ao vivo o desempenho dos brazucas no octógono:

continua após a publicidade

Buday x Buchecha

Buchecha desde o início buscou as quedas, porém foram bem defendidas pelo eslovaco. Misturando clinch com diretos, o brasileiro conseguiu levar perigo ao Buday. No entanto, o rival foi superior em pé, castigando bastante o brasileiro.

No segundo round, Buchecha seguiu a estratégia do primeiro "assalto" e dessa vez teve êxito na primeira queda. Castigando muito o Buday e progredindo nas posições do jiu-jitsu, Buchecha quase conseguiu uma chave de braço. No fim do round, Buday inverteu a posição e terminou o round por cima, mas sem levar perigo.

continua após a publicidade

FICHA TÉCNICA

UFC Abu Dhabi

📆 Data: 26 de julho de 2025

⏰ Horário: A partir de 13h (horário de Brasília)

🌍 Local: Etihad Arena, Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card Principal:

Robert Whittaker x Reinier de Ridder - Peso-médio (até 83,9 Kg)

Petr Yan x Marcus McGhee - Peso-galo (até 61,2 Kg)

Shara Magomedov x Marc-Andre Barriault - Peso-médio (até 83,9 Kg)

Asu Almabayev x Jose Ochoa - Peso-mosca (até 56,7 Kg)

Nikita Krylov x Bogdan Guskov - Peso meio-pesado (até 92,9 Kg)

Card Preliminar:

Bryce Mitchell x Said Nurmagomedov - Peso-galo (até 61,2 Kg)

Muslim Salikhov x Carlos Leal - Peso meio-médio (até 77,1 Kg)

Davey Grant x Da’Mon Blackshear - Peso-galo (até 61,2 Kg)

Amanda Ribas x Tabatha Ricci - Peso-palha (até 52,1 Kg)

Ibo Aslan x Billy Elekana - Peso meio-pesado (até 92,9 Kg)

Mohammad Yahya x Steven Nguyen - Peso-pena (até 65,7 Kg)

Martin Buday x Marcus Buchecha - Peso-pesado (até 120,2 Kg)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte