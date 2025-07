Pelo peso-palha feminino, Tabatha Ricci nocauteou Amanda Ribas no segundo round do UFC Abu Dhabi. Com um grappling altamente eficaz, a "Baby Shark" conseguiu anular o jogo da compatriota. Em um movimento decisivo, Ricci acertou uma cotovelada precisa no olho da rival, que imediatamente sentiu o golpe.

Como foi a luta?

A luta iniciou com as lutadoras se estudando e mantendo a distância através dos jabs. Ricci pressionou bastante no grappling, buscando a grade. Ribas conseguiu executar duas quedas impressionantes, mas não capitalizou no jogo de solo. Durante a maior parte do primeiro round, a ação se concentrou na grade, onde Ricci aplicou diversas joelhadas no corpo de Ribas.

No segundo round, Ricci dominou completamente. Focando novamente no grappling, ela pressionou Ribas contra a grade e desferiu uma cotovelada precisa na região do olho da adversária, que claramente sentiu o impacto. Em seguida, Ribas foi ao chão, permitindo que Ricci desferisse uma enxurrada de golpes até que o juiz decidisse encerrar a luta. Tabatha Ricci venceu por nocaute no segundo round.

FICHA TÉCNICA

UFC Abu Dhabi

📆 Data: 26 de julho de 2025

⏰ Horário: A partir de 13h (horário de Brasília)

🌍 Local: Etihad Arena, Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card Principal:

Robert Whittaker x Reinier de Ridder - Peso-médio (até 83,9 Kg)

Petr Yan x Marcus McGhee - Peso-galo (até 61,2 Kg)

Shara Magomedov x Marc-Andre Barriault - Peso-médio (até 83,9 Kg)

Asu Almabayev x Jose Ochoa - Peso-mosca (até 56,7 Kg)

Nikita Krylov x Bogdan Guskov - Peso meio-pesado (até 92,9 Kg)

Card Preliminar:

Bryce Mitchell x Said Nurmagomedov - Peso-galo (até 61,2 Kg)

Muslim Salikhov x Carlos Leal - Peso meio-médio (até 77,1 Kg)

Davey Grant x Da’Mon Blackshear - Peso-galo (até 61,2 Kg)

Amanda Ribas x Tabatha Ricci - Peso-palha (até 52,1 Kg)

Ibo Aslan x Billy Elekana - Peso meio-pesado (até 92,9 Kg)

Mohammad Yahya x Steven Nguyen - Peso-pena (até 65,7 Kg)

Martin Buday x Marcus Buchecha - Peso-pesado (até 120,2 Kg)

