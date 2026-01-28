UFC estreia no Paramount+ batendo recorde de audiência; confira
Transmissão de evento do UFC fez a plataforma alcançar números recordes
O UFC 324 marcou a estreia do Ultimate Fighting Championship (UFC) de forma exclusiva e ao vivo no Paramount+. E alcançando números históricos: foram registradas quase cinco milhões de visualizações em streaming, alcançando mais de sete milhões de lares nos Estados Unidos e na América Latina. Isso de acordo com dados divulgados pela plataforma. O resultado consolida o evento como o maior ao vivo exclusivo da história do Paramount+ até o momento.
De acordo com Adobe Analytics e Nielsen Media, o UFC 324 também atingiu mais residências do que qualquer outro evento ao vivo do UFC em quase dez anos. Isso considerando a soma de TV aberta, fechada e streaming. A transmissão integrou o evento ao catálogo regular da plataforma, sem cobrança adicional de pay-per-view, dentro do modelo de assinatura.
Realizado na T-Mobile Arena, em Las Vegas, o card teve como luta principal a vitória de Justin Gaethje sobre Paddy Pimblett, por decisão unânime, resultado que garantiu ao atleta o cinturão interino dos leves. A disputa impulsionou os índices de audiência e engajamento ao longo da noite.
Alcance
No ambiente digital, o UFC 324 foi o evento mais comentado da noite entre TV aberta, TV paga e streaming, com 5,5 milhões de interações em redes sociais apenas na luta principal. Os dados são da Social Content Ratings e da Talkwalker. A transmissão se tornou o conteúdo exclusivo com maior engajamento da história do Paramount+. Chegou a se tornar o assunto mais comentado do X por seis horas consecutivas.
