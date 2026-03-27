Adesanya e Pyfer passam na pesagem do UFC Seattle; veja resultados
O evento está marcado para esse sábado (28), com disputas a partir das 18h (de Brasília)
- Matéria
- Mais Notícias
A pesagem oficial do UFC Seattke validou todos os confrontos programados para este sábado (28) na Climate Pledge Arena, nos Estados Unidos. O evento será encabeçado pelo duelo peso-médio entre Israel Adesanya, querto colocado no ranking, e Joe Pyfer, número 14 da categoria. Cinco brasileiros também subirão ao octógono.
Relacionadas
Todos os atletas escalados cumpriram com o compromisso da balança, confirmando a realização dos 13 combates. Entre os lutadores, Lerryan Douglas, Gabriella Fernandes, Bruno Lopes, Alexia Thainara e Bruna Brasil representam o Brasil no evento.
Adesanya x Pyfer
O duelo pode movimentar a elite do peso-médio. O confronto coloca frente a frente um ex-campeão em busca de reabilitação e um prospecto em ascensão.
Adesanya conquistou sua última vitória no UFC 287, em abril de 2023, quando derrotou o brasileiro Alex "Poatan" Pereira. Desde então, acumulou derrotas para Sean Strickland, Dricus Du Plessis e Nassourdine Imavov. O nigeriano estreou na organização em fevereiro de 2018 e registra 13 vitórias em 18 lutas. Vale destacar ainda que o ex-campeão realizou seis defesas de cinturão em dois reinados.
Pyfer, por sua vez, foi contratado pelo UFC após nocautear Ozzy Diaz no Dana White's Contender Series, em julho de 2022. Em suas primeiras apresentações, o norte-americano anotou três vitórias consecutivas, todas pela via rápida. Em fevereiro de 2024, sofreu sua primeira derrota na organização. Após o revés, Pyfer conquistou outras três vitórias, duas delas pela via rápida – que o colocaram no Top 15 da divisão.
Brasileiros em ação
- Lerryan Douglas (66,2 Kg) enfrenta Julian Erosa (65,7 Kg) no peso-pena;
- Gabriella Fernandes (56,7 Kg) enfrenta Casey O'Neill (56,2 Kg) no peso-mosca;
- Bruno Lopes (92,5 Kg) enfrenta Navajo Stirling (92,5 Kg) no peso meio-pesado;
- As brasileiras Alexia Thainara (52,1 Kg) e Bruna Brasil (52,1 Kg) se enfrentam no peso-palha.
➡️ Alex Poatan busca feito inédito no UFC em duelo entre Brasil e França
Veja os resultados completos da pesagem do UFC Seattle
FICHA TÉCNICA
UFC Seattle
📆 Data: 28 de março de 2026
⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: na Climate Pledge Arena, em Seattle (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 21 horas
Peso-médio (até 83,9 Kg): Israel Adesanya (84,3 Kg) x Joe Pyfer (84,3 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alexa Grasso (57,1 Kg) x Maycee Barber (56,7 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Michael Chiesa (77,1 Kg) x Niko Price (77,1 Kg)
Peso-pena (até 65,7 Kg): Julian Erosa (65,7 Kg) x Lerryan Douglas (66,2 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Mansur Abdul-Malik (83,9 Kg) x Yousri Belgaroui (84,3 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Terrance McKinney (70,7 Kg) x Kyle Nelson (70,7 Kg)
Card Preliminar - 18 horas
Peso-leve (até 70,3 Kg): Ignacio Bahamondes (70,3 Kg) x Tofiq Musayev (70,3 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Chase Hooper (70,3 Kg) x Lance Gibson Jr. (70,7 Kg)
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Marcin Tybura (112,4 Kg) x Tyrell Fortune (117,4 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Casey O'Neill (56,2 Kg) x Gabriella Fernandes (56,7 Kg)
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Navajo Stirling (92,5 Kg) x Bruno Lopes (92,5 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Ricky Simon (61,2 Kg) x Adrian Yanez (61,2 Kg)
Peso-palha (até 52,1 Kg): Alexia Thainara (52,1 Kg) x Bruna Brasil (52,1 Kg)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias