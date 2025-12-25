Dana White e Tracy Long foram intimados a depor em um caso antitruste contra o UFC.

O CEO do UFC, Dana White, foi intimado pela justiça norte-americana para depor sobre um caso antitruste contra o Ultimate, sendo conduzido por um ex-lutador da organização. Além dele, Tracy Long, chefe jurídica da companhia, também foi intimada. As informações são do site MMA Junkie.

continua após a publicidade

A ação, movida por Mischa Cirkunov, se refere à possível prática de monopólio de mercado por parte do UFC, a maior organização de MMA do mundo. Cirkunov atuou no Ultimate entre 2015 e 2022 e fechou sua participação com 13 lutas: seis vitórias e sete derrotas.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Neste caso, o UFC já foi obrigado a liberar acesso a informações sobre pagamento de atletas e discussões de contratos, incluindo dados do celular de Dana White. Porém, os advogados de acusação afirmam que há espaçamentos na produção de mensagens vindas dos celulares de White e de Tracy Long.

continua após a publicidade

O juiz Richard F. Boulware ordenou uma audiência de espoliações em que Dana White e Tracy Long terão que depor. Em inglês, o termo ''audiência de espoliações'' se refere à possível destruição de evidências, o que pode explicar o espaçamento acusado pelo time legal de Cirkunov. As sessões estão marcadas para os dias 4 e 5 de fevereiro.

UFC tem recorrentes problemas com ex-lutadores

Wanderlei Silva escreveu em ação contra o UFC (Foto: Divulgação UFC/Twitter)

Esta é a terceira vez que o UFC é acusado de práticas antitruste, que visam minar a livre concorrência e o livre mercado. Recentemente, a organização foi alvo de uma ação do lutador Cung Le, que chegou a virar uma ação conjunta, mas que foi acordada fora dos tribunais.

continua após a publicidade

O UFC pagou mais de US$ 350 milhões (R$1,93 bilhão) a mais de uma centena de lutadores, que devem receber de acordo com o número de lutas pelo UFC e tempo de contrato total.

Wanderlei Silva, que foi um dos grandes astros do UFC, liderou uma lista de mais de 50 ex-lutadores que escreveram cartas sobre os efeitos físicos que uma carreira no Ultimate lhe causaram. O Cachorro Louco disse ter sofrido muitas lesões e até concussões e admitiu estar sentindo sintomas de demência pugilística, declarando necessitar que a justiça norte-americana aceite o acordo e libere esses fundos o mais rápido possível.