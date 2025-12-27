O nigeriano Israel Adesanya foi o principal rival de Alex Poatan no UFC, com os dois tendo um histórico prévio no kickboxing. Porém, a rivalidade e a animosidade parecem ser coisa do passado. Recentemente, o nigeriano revelou ter virado torcedor de Poatan e disse que espera nunca mais ver o ex-rival ser derrotado.

Durante aparição pública em uma academia de muay thai na Tailândia, Adesanya revelou detalhes do seu pensamento durante a rivalidade e expressou sua torcida pela sequência vitoriosa de Poatan.

— Na verdade, (a rivalidade) nunca foi sobre ele, foi sempre sobre mim. Eu sabia que, tecnicamente, era o único a ter machucado esse cara múltiplas vezes. Sabia que podia tocá-lo. E eu tenho muito orgulho de tudo aquilo que ele tem conquistado. Ele é bicampeão dos meio-pesados, está de volta ao topo, parece que vai lutar com Jon Jones na Casa Branca. Eu espero que ele nunca mais perca. Quero que ele se aposente sem mais derrotas — comentou Adesanya, que também revelou ter exigido a revanche, após perder a primeira luta no UFC para Poatan.

— Depois que ele me venceu no Madison Square Garden, as pessoas falaram que eu jamais lutaria contra ele de novo. Mas eu falei com Dana (White, CEO do UFC), vamos fazer a revanche. Eu preciso dela. Eu sabia que podia vencê-lo.

Adesanya e Poatan foram rivais por anos antes e depois do UFC (Foto: Reprodução Twitter UFC Brasil)

Rivalidade feroz começou antes do UFC

A história de Adesanya e Poatan começa no kickboxing, com duas vitórias do brasileiro, incluindo uma por nocaute. Após Israel migrar para o MMA e se tornar um dos grandes nomes do UFC, enquanto Alex seguia no Glory (evento de kickboxing), uma entrevista do nigeriano mudou tudo. Ele insinuou que Poatan era uma nota de rodapé na sua biografia, o que motivou o brasileiro a se dedicar ao MMA.

continua após a publicidade

Poucos anos depois, Poatan chegou ao UFC e conquistou o direito de enfrentar o então campeão peso médio Israel Adesanya. No quinto round, atrás na luta, o brasileiro conquistou mais um nocaute sobre o nigeriano.

Porém, na revanche no UFC, Adesanya se tornou o único homem a nocautear Poatan no MMA e retomou o cinturão peso médio. Alex subiu para os meio-pesados e conquistou o título na nova categoria e deve tentar a sorte nos pesos pesados em 2026.