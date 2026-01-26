Campeão dos leves provoca Paddy após derrota no UFC 324: 'Salsichinha'

A volta de Ilia Topuria ao octógono parece cada vez mais próxima. Com um novo campeão interino, após a vitória de Justin Gaethje no UFC 324, a categoria dos leves poderá ter nova mudança em poucos meses. De olho no duelo deste sábado (24), o dono do cinturão linear aproveitou para provocar Paddy Pimblett pela derrota e mandou recado a seu próximo adversário.

— Salsichinha, a única coisa que você tinha que fazer era derrotar um cara de 38 anos. Você acabou de perder o maior pagamento da sua vida. Você ia ficar rico se ganhasse. Justin, tudo o que posso dizer é parabéns… e eu gostaria de te dizer para se preparar, mas você está ferrado de qualquer jeito — escreveu Topuria.

Desde que foi anunciado, era esperado pelos fãs que o rival de Topuria seria o vencedor do duelo entre Paddy e Justin. O que foi confirmado pelo campeão poucos dias antes da luta. O peso-leve revelou ainda, em resposta a um fã, que o seu retorno será entre abril e junho deste ano.

A rivalidade entre Topuria e "The Baddy" também não é novidade para a comunidade do MMA. Entre provocações em coletivas e nas redes sociais, os lutadores já expressaram em inúmeras ocasiões que gostariam de se enfrentar. Vale relembra que uma encarada "não oficial" ao fim do UFC 317, em junho de 2025, foi o pontapé inicial para que um possível confronto fosse esperado pelos fãs.

Relembre como foi a vitória de Gaethje no UFC 324

O duelo entre os dois teve bons momentos de ambos os lados, mas Gaethje sempre esteve no controle, exceto no terceiro round, quando Pimblett conseguiu machucar o americano com boas sequências. No fim do último assalto, o inglês também conseguiu encaixar golpes duros, mas foi muito pouco, muito tarde.

Com muita agressividade e sem respeitar o peso das mãos de Pimblett, Gaethje começou a luta andando para frente e soltando golpes bastante fortes. Paddy teve problemas, foi ao solo mais de uma vez, mas nunca ficou realmente perto de ser nocauteado, o que impressionou o americano. Ao fim, por decisão dos juízes, Justin se tornou o novo campeão interino dos leves.

Justin Gaethje virou campeão interino do UFC (Foto: Reprodução Twitter ufc)

Entenda diferença de cinturão linear e interino

No UFC, o cinturão linear pertence ao lutador considerado o campeão "legítimo" da categoria, ou seja, aquele que venceu o título principal e nunca o perdeu dentro do octógono. Já o cinturão interino é criado quando o atual campeão fica impossibilitado de defender o posto por um período prolongado, seja por lesão ou outros motivos.

Nesse cenário, o "campeão interino" passa a liderar momentaneamente a divisão e enfrenta o "campeão linear" em uma luta de unificação quando este retorna. Esse, inclusive, é o caso de Topuria – longe da ação por motivos familiares.

Em dezembro, o campeão linear dos leves enfim abriu o jogo sobre os problemas pessoais enfrentados que culminaram no seu afastamento do octógono. O lutador havia destacado que o silêncio, até então, fora uma tentativa de proteger a família. Veja a primeira nota na íntegra aqui.

Um novo desdobramento sobre as acusações enfrentadas por Ilia Topuria surgiram nos primeiros dias de 2026. Segundo um portal espanhol, o campeão dos leves teria sido intimado para depor em um tribunal de violência contra a mulher. A informação, no entanto, foi apontada como falsa pelo astro do UFC.