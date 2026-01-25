O UFC abriu a temporada de 2026 em grande estilo, com uma épica disputa pelo cinturão interino dos leves. Após 25 minutos de intensa disputa, Justin Gaethje terminou tirando a invencibilidade de Paddy Pimblett no Ultimate e se tornou, pela segunda vez, campeão interino até 70kg. Agora, ele deve fazer uma luta de unificação com o dono do cinturão linear Ilia Topuria.

O duelo entre os dois teve bons momentos de ambos os lados, mas Gaethje sempre esteve no controle, exceto no terceiro round, quando Pimblett conseguiu machucar o americano com boas sequências. No fim do último assalto, o inglês também conseguiu encaixar golpes duros, mas foi muito pouco, muito tarde.

Com muita agressividade e sem respeitar o peso das mãos de Pimblett, Gaethje começou a luta andando para frente e soltando golpes bastante fortes. Paddy teve problemas, foi ao solo mais de uma vez, mas nunca ficou realmente perto de ser nocauteado, o que impressionou o americano.

O duelo colocou um ponto final no primeiro evento de 2026 para o UFC e o início da parceria com o Paramount+. Na semana que vem, o Ultimate viaja para a Austrália, onde sedia o UFC 325, com o brasileiro Diego Lopes buscando o cinturão peso pena em revanche contra o campeão Alexander Volkanovski.

Restante do card do UFC 324

Natália Silva venceu Rose Namajunas (Reprodução Instagram UFC)

O UFC 324 teve a participação de dois brasileiros em sua porção principal e os dois saíram vitoriosos. Jean Silva e Natália Silva venceram, respectivamente, Arnold Allen e Rose Namajunas e estão em pole position para chegar a uma chance de cinturão em suas categorias.

Na luta co-principal, Sean O'Malley venceu Song Yadong na decisão dos juízes, enquanto Waldo Cortes-Acosta superou Derrick Lewis por nocaute no segundo assalto.

Nas preliminares, Deiveson Figueiredo foi dominado por Umar Nurmagomedov, enquanto as três primeiras lutas vieram com nocaute no primeiro assalto. No total, foram cinco nocautes em 11 lutas no UFC 324.

RESULTADOS UFC 324

Card Principal

Peso leve (cinturão interino): Justin Gaethje venceu Paddy Pimblett por decisão unânime

Peso galo: Sean O'Malley venceu Song Yadong por decisão unânime

Peso pesado: Waldo Cortes-Acosta venceu Derrick Lewis por nocaute no Round 2

Peso mosca: Natália Silva venceu Rose Namajunas por decisão unânime

Peso pena: Jean Silva venceu Arnold Allen por decisão unânime

Card Preliminar

Peso galo: Umar Nurmagomedov venceu Deiveson Figueiredo por decisão unânime

Peso médio: Ateba Gautier venceu Andrey Pulyaev por decisão unânime

Peso meio-pesado: Nikita Krylov venceu Modestas Bukauskas por nocaute no Round 3

Peso mosca: Alex Pérez venceu Charles Johnson por nocaute técnico no Round 1

Peso pesado: Josh Hokit venceu Denzel Freeman por nocaute técnico no Round 1

Peso meio-médio: Ty Miller venceu Adam Fugitt por nocaute técnico no Round 1