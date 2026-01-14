Brasileira desafia Amanda Nunes por cinturão interino do UFC

A oportunidade de se aproximar ainda mais do título dos galos pode ter surgido para Norma Dumont nesta quarta-feira (14). Após a saída de Kayla Harrison da luta contra Amanda Nunes, a brasileira de 35 anos aproveitou para pedir ao UFC para substituir a norte-americana. A ideia da lutadora é enfrentar a Leoa pelo cinturão interino da categoria.

— Fala, galera. Ó, acabei de saber que a luta da Amanda e da Kayla caiu, e já avisei o UFC que eu já deixei o peso baixo, porque eu sabia que tinha essa possibilidade de acontecer. Eu estou treinando, eu estou bem. Já avisei a eles que estou disponível pra lutar daqui a 10 dias, daqui a um mês, daqui a dois ou três. Para mim, está certo. O que o UFC decidir é o que a gente vai fazer, tá bom? E é isso. Agora é só aguardar, e quem sabe em breve a gente tem luta pelo cinturão interino contra a Amanda. Eu acho que vai ser incrível — disse Dumont.

Norma garantiu o sexto triunfo consecutivo no UFC ao derrotar Ketlen Vieira no UFC Vegas 110, em novembro de 2025, e confirmou a fase impressionante dentro do octógono. Com isso, a peso-galo conseguiu cravar sua entrada para o ranking pound for pound da organização.

Ao juntar todas as categorias, o UFC monta uma lista das 15 melhores lutadoras da atualidade em um ranking chamado de "peso por peso" (pound for pound, em inglês). A vitória por decisão dividida deu a oportunidade para Dumont despontar entre as favoritas, o que a aproxima, ainda mais, da disputa pelo cinturão.

A disputa pelo título é, inclusive, a intenção de Norma ao enfrentar Amanda Nunes. A leoa se aposentou dos octógonos como campeã linear do UFC, mas perdeu o cinturão ao sair da organização. Com o retorno da brasileira confirmado e a ausência de Kayla, a possibilidade de uma disputa pelo título interino se torna real.

Entenda motivo da adiamento de luta entre Nunes e Harrison

Más notícias pegaram os fãs do UFC e de Amanda Nunes de surpresa nesta quarta-feira (14). A ex-campeã terá que esperar pelo menos seis meses para tentar tomar o cinturão da antiga companheira de equipe Kayla Harrison. Segundo informações do jornal Eagle Tribune, a norte-americana sofreu uma lesão no pescoço e foi obrigada a deixar o duelo, que estava marcado para o dia 24 de janeiro, no UFC 324.

De acordo com o jornal, Harrison passou por uma cirurgia para corrigir uma hérnia de disco na altura do pescoço e vai precisar de tempo para se recuperar do procedimento. A luta deve ser remarcada para os próximos seis meses e pode ser uma das atrações do UFC Casa Branca, que ocorre no dia 14 de junho.

Amanda Nunes x Kayla Harrison seria a segunda luta mais importante do UFC 324, primeiro evento do Ultimate em 2026 e primeiro show do UFC com o novo parceiro de transmissão, a Paramount Plus. Na luta principal, o duelo pelo cinturão interino do peso-leve, entre Paddy Pimblett e Justin Gaethje, está mantido.