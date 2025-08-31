Uma vitória pode garantir a assinatura com o UFC para os brasileiros.

Dois brasileiros campeões em eventos de grande porte da Europa e dos Estados Unidos estão a uma luta de assinarem com o UFC. Nesta terça-feira, Samuel Silva e Eduardo Henrique participarão do Dana White Contender Series, uma série de eventos cujos destaques assinam com o Ultimate.

Eles terão a oportunidade de atuar diante do presidente do UFC, Dana White, e dos dois principais dirigentes da organização, Mick Maynard e Sean Shelby, matchmakers do UFC. Mas não basta apenas ganhar, eles precisam ter uma performance que impressione os três chefões.

Nada novo para Samuel ‘’Caveira’’ Silva, que chocou o MMA europeu em março deste ano. Escalado de última hora, o brasileiro encarou o campeão peso leve do Cage Warriors George Hardwick, ignorou o favoritismo do inglês e venceu por decisão unânime. Novo dono do cinturão do principal evento de MMA do Reino Unido, Silva terá uma chance de ouro no Contender Series.

Pupilo de André Dida na Brazilian TKO, Samuel irá enfrentar Mandel Nallo, o lutador canadense número um de sua divisão fora do UFC. Vindo de cinco vitórias consecutivas, ‘’Caveira’’ não perde desde 2023, e está pronto para se juntar a companheiros de equipe como Brunno Hulk e Brendson Ribeiro no Ultimate.

''Chapolin'' pode aumentar lista de brasileiros no UFC

Campeão da LFA, ''Chapolin'' posa com equipe (FOTO: Reprodução Instagram Eduardo Henrique)

Já Eduardo ‘’Chapolin’’ Henrique se destacou no peso mosca, ganhando o título da LFA, um dos principais eventos norte-americanos. Ele defendeu o cinturão duas vezes e foi escalado para participar do reality show The Ultimate Fighter.

continua após a publicidade

Mesmo tendo perdido na primeira rodada, ele ganhou moral ao realizar a segunda defesa do título da LFA e agora enfrenta An Tuan Ho por uma vaga no UFC.

Henrique segue sendo tido como uma das maiores promessas do peso mosca mundo afora, e pode provar seu potencial com uma vitória sobre Ho. ‘’Chapolin’’ terá que lidar com o fato de que lutou há apenas uma semana, e já foi chamado de última hora.