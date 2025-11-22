menu hamburguer
AO VIVO: Acompanhe os resultados do UFC Qatar; brasileiro perde

Rafael Cerqueira é o único brasileiro

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/11/2025
12:25
Atualizado há 1 minutos
Rafael Cerqueira em pesado do UFC (Foto: Reprodução/UFC Brasil)
imagem cameraRafael Cerqueira em pesado do UFC (Foto: Reprodução/UFC Brasil)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O UFC Qatar acontece neste sábado (22) a partir das 12h (de Brasília), em Doha, no Qatar. Na última sexta (21), Arman Tsarukyan bateu o peso no limite permitido, assim como Dan Hooker, para confirmar a luta principal. Acompanhe os resultados em tempo real!

AO VIVO: - Marek Bujlo x Denzel Freeman - Round 1: 30-27/ Round 2: 29-28/ Round 3: 29-28 - Denzel Freeman venceu;

  • Nurullo Aliev x Shem Rock - Round 1: 30-27/ Round 2: 30-27/ Round 3: 30-27 - Aliev venceu;
  • Ismail Naurdiev x Ryan Loder - Round 1: Naurdiev nocauteia com um minuto e 26 segundos do primeiro round e vence;
  • Bekzat Almakhan x Aleksandre Topuria - Round 1: 30-27/ Round 2: 30-27/ Round 3: 29-28 -Aleksandre Topuria venceu;
  • Abdul Rakhman Yakhyaev x Raffael Cerqueira - Abdul-Rakhman Yakhyaev derrotou Raffael  por finalização (mata-leão) aos 33seg do R1;
  • Alex Perez x Asu Almabayev - Round 1: em andamento

O único representante do Brasil bateu o peso ideal com muita tranquilidade ao registrar 92,5 Kg. O limite da categoria dos meio-pesados, em lutas sem disputa de cinturão, é de 93,4 Kg. Para confirmar o duelo, o tunisiano Abdul Rakhman Yakhyaev ficou com 92,9 Kg.

Rafael Cerqueira em pesado do UFC (Foto: Reprodução/UFC Brasil)

Card Preliminar - 12h (de Brasília)

  1. Bogdan Grad x Luke Riley
  2. Nicolas Dalby x Saygid Izagakhmaev
  3. Alex Perez x Asu Almabayev
  4. Abdul Rakhman Yakhyaev x Rafael Cerqueira
  5. Bekzat Almakhan x Aleksandre Topuria
  6. Ismail Naurdiev x Ryan Loder
  7. Nurullo Aliev x Shem Rock
  8. Marek Bujlo x Denzel Freeman

Card Principal - 16h (de Brasília)

  1. Arman Tsarukyan x Dan Hooker
  2. Belal Muhammad x Ian Machado Garry
  3. Volkan Oezdemir x Alonzo Menifield
  4. Jack Hermansson x Myktybek Orolbai
  5. Waldo Cortes Acosta x Shamil Gaziev
  6. Tagir Ulanbekov x Kyoji Horiguchi

