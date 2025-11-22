AO VIVO: Acompanhe os resultados do UFC Qatar; brasileiro perde
Rafael Cerqueira é o único brasileiro
O UFC Qatar acontece neste sábado (22) a partir das 12h (de Brasília), em Doha, no Qatar. Na última sexta (21), Arman Tsarukyan bateu o peso no limite permitido, assim como Dan Hooker, para confirmar a luta principal. Acompanhe os resultados em tempo real!
AO VIVO: - Marek Bujlo x Denzel Freeman - Round 1: 30-27/ Round 2: 29-28/ Round 3: 29-28 - Denzel Freeman venceu;
- Nurullo Aliev x Shem Rock - Round 1: 30-27/ Round 2: 30-27/ Round 3: 30-27 - Aliev venceu;
- Ismail Naurdiev x Ryan Loder - Round 1: Naurdiev nocauteia com um minuto e 26 segundos do primeiro round e vence;
- Bekzat Almakhan x Aleksandre Topuria - Round 1: 30-27/ Round 2: 30-27/ Round 3: 29-28 -Aleksandre Topuria venceu;
- Abdul Rakhman Yakhyaev x Raffael Cerqueira - Abdul-Rakhman Yakhyaev derrotou Raffael por finalização (mata-leão) aos 33seg do R1;
- Alex Perez x Asu Almabayev - Round 1: em andamento
O único representante do Brasil bateu o peso ideal com muita tranquilidade ao registrar 92,5 Kg. O limite da categoria dos meio-pesados, em lutas sem disputa de cinturão, é de 93,4 Kg. Para confirmar o duelo, o tunisiano Abdul Rakhman Yakhyaev ficou com 92,9 Kg.
Card Preliminar - 12h (de Brasília)
- Bogdan Grad x Luke Riley
- Nicolas Dalby x Saygid Izagakhmaev
- Alex Perez x Asu Almabayev
- Abdul Rakhman Yakhyaev x Rafael Cerqueira
- Bekzat Almakhan x Aleksandre Topuria
- Ismail Naurdiev x Ryan Loder
- Nurullo Aliev x Shem Rock
- Marek Bujlo x Denzel Freeman
Card Principal - 16h (de Brasília)
- Arman Tsarukyan x Dan Hooker
- Belal Muhammad x Ian Machado Garry
- Volkan Oezdemir x Alonzo Menifield
- Jack Hermansson x Myktybek Orolbai
- Waldo Cortes Acosta x Shamil Gaziev
- Tagir Ulanbekov x Kyoji Horiguchi
