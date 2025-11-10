Brasileiro ex-UFC é encontrado morto nos Estados Unidos

Conhecido como Pepey, Godofredo Castro de Oliveira foi encontrado morto, no último domingo (9), dentro da prisão. O lutador brasileiro estava detido na Flórida, nos Estados Unidos, por violência doméstica contra a esposa, Samara Mello, desde julho deste ano. A causa da morte ainda não foi divulgada pelas autoridades norte-americanas.

Pepey ficou conhecido no mundo das lutas poela participação no The Ultimate Fighter (TUF) Brasil, além de ter disputado 12 lutas no UFC. Fora do octógono, o ano de 2025 do cearense foi marcado pela agressão cometida contra a esposa, o que o colocou na prisão.

Mesmo sem nota oficial da polícia, a notícia foi confirmada por Gaudêncio Santiago, advogado de Samara Mello. Nas redes sociais, o profissional explicou que as autoridades comunicou apenas os familiares do lutador.

— A morte de alguém sobre custódia é um fato grave. Para isso existem procedimentos que devem ser cumpridos pelas autoridades americanas e toda e qualquer notícia será divulgada por essas autoridades. Até lá, peço respeito à família, sua esposa Samara e evitem comentários maldosos e especulações, para que não se propague cada vez mais o sofrimento — disse.

O Estado da Flórida, então, acusou o brasileiro por uma série de crimes como sequestre com ferimento corporal, agressão doméstica por estrangulamento e obstrução de comunicação com a polícia. Na época, Samara compartilhou uma foto com os hematomas no rosto após a violência sofrida.

Uma fiança de 120 mil dólares, cerca de R$ 650 mil, havia sido estabelecida. Apesar disso, Pepey permaneceu preso por pouco menos de 4 meses até sua morte no domingo (9).