Brasil faz história e sedia pela primeira vez o Mundial de Kungfu Wushu

País se torna o primeiro latino-americano a sediar o torneio

Parte do time brasileiro no Mundial de Kungfu Wushu (Foto: Lázaro Viana/Divulgação)
Parte do time brasileiro no Mundial de Kungfu Wushu (Foto: Lázaro Viana/Divulgação)
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/09/2025
13:24
Mundial de Kungfu Wushu ocorre em Brasília de 2 a 7 de setembro
Evento no Centro de Convenções Ulysses Guimarães com entrada gratuita
Competição inclui Wushu Taolu e Wushu Sanda
Brasil tem 16 representantes nas duas modalidades
Seleção brasileira possui 3 medalhas de ouro, 8 de prata e 15 de bronze desde 1991
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Brasil será a casa do Kungfu mundial nesta semana. Começando nesta terça-feira, o Mundial de Kungfu Wushu acontece em Brasília e vai até o dia 7 de Setembro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, com entrada gratuita.

O Kungfu Wushu é dividido em duas modalidades e ambas serão representadas neste torneio, o maior do esporte. Tanto o Wushu Taolu, com rotinas técnicas e coreografadas, quanto o Wushu Sanda, voltado para o combate, estarão no cardápio para os fãs de artes marciais na capital brasileira.

O Wushu Sanda, aliás, é uma das artes marciais que mais vêm sendo utilizadas por lutadores de MMA. Três pentacampeões mundiais de Wushu Sanda brilharam ou vêm brilhando nas artes marciais mistas: Muslim Salikhov, peso meio-médio do UFC; Mohsen Mohammedseifi, que é campeão peso leve da PFL Arábia e o ex-lutador do Pride e da PFL Bozigit Ataev.

Brasil pronto para brilhar no Mundial  de Kungfu Wushu

Michelle Santos e Gabriel Nakamura: destaques do Brasil (Foto: Lázaro Viana)

O Brasil, além de ser o primeiro país da América Latina a sediar o Mundial, vem forte para a competição, com 16 representantes. Oito estarão no Wushu Taolu e outros oito no Wushu Sanda.

“Esse será o primeiro Mundial na América Latina. Acredito que isso vai contribuir para fortalecer ainda mais o wushu não apenas no Brasil, mas em todo o continente. Trabalhamos duro para oferecer um evento de alto nível, à altura dos Mundiais anteriores”, afirmou Marcus Vinícius Alves, presidente da CBKW (Confederação Brasileira de Kungfu Wushu) e do Comitê Organizador Local.

O Brasil é uma das maiores potências das Américas no Kungfu Wushu e espera aumentar o seu quadro de medalhas geral no Mundial. Desde 1991, a Seleção Brasileira conquistou três medalhas de ouro, oito de prata e 15 de bronze.

Confira abaixo todos os representantes brasileiros no Mundial:

Sanda:

Edineia Camargo (52kg)

Beatriz Silva (56kg)

Nathália Briquezi (60kg)

Erick Carvalho (56kg)

Gabriel Almeida (60kg)

Lucas Sorín (65kg)  

João Oliveira (75kg)

Davi Guimarães (80kg)

Taolu:

Ângela Ximenes

Michele Santos

Caio Martines

David William

Éverson Felipe

Gabriel Nakamura

Márcio Coutinho

Rafael Viana

