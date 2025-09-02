O Brasil será a casa do Kungfu mundial nesta semana. Começando nesta terça-feira, o Mundial de Kungfu Wushu acontece em Brasília e vai até o dia 7 de Setembro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, com entrada gratuita.

O Kungfu Wushu é dividido em duas modalidades e ambas serão representadas neste torneio, o maior do esporte. Tanto o Wushu Taolu, com rotinas técnicas e coreografadas, quanto o Wushu Sanda, voltado para o combate, estarão no cardápio para os fãs de artes marciais na capital brasileira.

O Wushu Sanda, aliás, é uma das artes marciais que mais vêm sendo utilizadas por lutadores de MMA. Três pentacampeões mundiais de Wushu Sanda brilharam ou vêm brilhando nas artes marciais mistas: Muslim Salikhov, peso meio-médio do UFC; Mohsen Mohammedseifi, que é campeão peso leve da PFL Arábia e o ex-lutador do Pride e da PFL Bozigit Ataev.

Brasil pronto para brilhar no Mundial de Kungfu Wushu

Michelle Santos e Gabriel Nakamura: destaques do Brasil (Foto: Lázaro Viana)

O Brasil, além de ser o primeiro país da América Latina a sediar o Mundial, vem forte para a competição, com 16 representantes. Oito estarão no Wushu Taolu e outros oito no Wushu Sanda.

“Esse será o primeiro Mundial na América Latina. Acredito que isso vai contribuir para fortalecer ainda mais o wushu não apenas no Brasil, mas em todo o continente. Trabalhamos duro para oferecer um evento de alto nível, à altura dos Mundiais anteriores”, afirmou Marcus Vinícius Alves, presidente da CBKW (Confederação Brasileira de Kungfu Wushu) e do Comitê Organizador Local.

O Brasil é uma das maiores potências das Américas no Kungfu Wushu e espera aumentar o seu quadro de medalhas geral no Mundial. Desde 1991, a Seleção Brasileira conquistou três medalhas de ouro, oito de prata e 15 de bronze.

Confira abaixo todos os representantes brasileiros no Mundial:

Sanda:

Edineia Camargo (52kg)

Beatriz Silva (56kg)

Nathália Briquezi (60kg)

Erick Carvalho (56kg)

Gabriel Almeida (60kg)

Lucas Sorín (65kg)

João Oliveira (75kg)

Davi Guimarães (80kg)

Taolu:

Ângela Ximenes

Michele Santos

Caio Martines

David William

Éverson Felipe

Gabriel Nakamura

Márcio Coutinho

Rafael Viana