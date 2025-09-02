Brasil faz história e sedia pela primeira vez o Mundial de Kungfu Wushu
País se torna o primeiro latino-americano a sediar o torneio
O Brasil será a casa do Kungfu mundial nesta semana. Começando nesta terça-feira, o Mundial de Kungfu Wushu acontece em Brasília e vai até o dia 7 de Setembro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, com entrada gratuita.
O Kungfu Wushu é dividido em duas modalidades e ambas serão representadas neste torneio, o maior do esporte. Tanto o Wushu Taolu, com rotinas técnicas e coreografadas, quanto o Wushu Sanda, voltado para o combate, estarão no cardápio para os fãs de artes marciais na capital brasileira.
O Wushu Sanda, aliás, é uma das artes marciais que mais vêm sendo utilizadas por lutadores de MMA. Três pentacampeões mundiais de Wushu Sanda brilharam ou vêm brilhando nas artes marciais mistas: Muslim Salikhov, peso meio-médio do UFC; Mohsen Mohammedseifi, que é campeão peso leve da PFL Arábia e o ex-lutador do Pride e da PFL Bozigit Ataev.
Brasil pronto para brilhar no Mundial de Kungfu Wushu
O Brasil, além de ser o primeiro país da América Latina a sediar o Mundial, vem forte para a competição, com 16 representantes. Oito estarão no Wushu Taolu e outros oito no Wushu Sanda.
“Esse será o primeiro Mundial na América Latina. Acredito que isso vai contribuir para fortalecer ainda mais o wushu não apenas no Brasil, mas em todo o continente. Trabalhamos duro para oferecer um evento de alto nível, à altura dos Mundiais anteriores”, afirmou Marcus Vinícius Alves, presidente da CBKW (Confederação Brasileira de Kungfu Wushu) e do Comitê Organizador Local.
O Brasil é uma das maiores potências das Américas no Kungfu Wushu e espera aumentar o seu quadro de medalhas geral no Mundial. Desde 1991, a Seleção Brasileira conquistou três medalhas de ouro, oito de prata e 15 de bronze.
Confira abaixo todos os representantes brasileiros no Mundial:
Sanda:
Edineia Camargo (52kg)
Beatriz Silva (56kg)
Nathália Briquezi (60kg)
Erick Carvalho (56kg)
Gabriel Almeida (60kg)
Lucas Sorín (65kg)
João Oliveira (75kg)
Davi Guimarães (80kg)
Taolu:
Ângela Ximenes
Michele Santos
Caio Martines
David William
Éverson Felipe
Gabriel Nakamura
Márcio Coutinho
Rafael Viana
