Cinco pugilistas do Brasil venceram suas semifinais e disputarão medalhas de ouro na Copa do Mundo de Boxe - Cazaquistão 2025. As lutas aconteceram neste sábado (5) em Astana, capital cazaque. Apenas uma atleta do Brasil foi derrotada e ficou com o bronze.

Jucielen Romeu, Rebeca Santos, Luiz Oliveira, Yuri Falcão e Kaian Reis superaram seus adversários nas semifinais e avançaram para as decisões de suas respectivas categorias. Eles se juntam a Isaías Ribeiro, que havia garantido vaga na final dos 90kg masculino na sexta-feira (4).

Caroline Almeida, conhecida como Naka, foi a única brasileira derrotada nas semifinais. Ela perdeu na categoria 51kg feminino para a cazaque Alua Balkibekova por 5 a 0, encerrando sua participação com a medalha de bronze.

O Brasil enviou 14 competidores para o torneio, sendo sete homens e sete mulheres. A delegação já assegurou sete medalhas na competição, faltando definir quantas serão de ouro e quais serão de prata após as finais de domingo.

As decisões acontecerão em duas sessões no domingo (6): a primeira a partir das 6h00 e a segunda a partir das 11h (horário de Brasília). As lutas serão transmitidas pelo canal da World Boxing no YouTube.

Como foram as lutas

Nas semifinais deste sábado, Rebeca Santos (60kg feminino), Luiz Oliveira (60kg masculino) e Kaian Reis (70kg masculino) venceram seus confrontos por 5 a 0. Já Jucielen Romeu (57kg feminino) e Yuri Falcão (65kg masculino) obtiveram vitórias mais apertadas, ambas por 3 a 2.

A Copa do Mundo de Boxe - Cazaquistão é a segunda etapa desta competição na temporada 2025. A primeira foi realizada em Foz do Iguaçu, entre março e abril, onde o Brasil conquistou nove medalhas, sendo três de ouro.

Em maio, a equipe brasileira também participou do Grand Prix de Boxe da Tchéquia 2025, obtendo dez medalhas, incluindo seis de ouro.

Após esta competição, os atletas brasileiros concentrarão seus esforços no Mundial de Boxe 2025, principal desafio da temporada, que ocorrerá entre 4 e 14 de setembro.

