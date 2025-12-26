O novo ano ainda nem começou e o UFC já sofreu a primeira baixa de 2026. Paulo Borrachinha, que havia tido seu retorno anunciado contra o compatriota Brunno Hulk deixou o card, segundo informações do repórter Léo Walker Guimarães. Hulk se revoltou com a saída do adversário e o acusou de ''correr''.

Através de seu Instagram oficial, Brunno expôs toda sua indignação com Borrachinha e declarou que não ficou surpreso com a atitude do mineiro, que, segundo Hulk, já fez a mesma coisa com diversos outros lutadores.

— Tive uma informação aqui recente que o Paulo Borrachinha saiu da luta. Não deu motivos, infelizmente ele correu. Pegou o UFC de surpresa, mas é o Borrachinha sendo Borrachinha. Quantos comentários eu vi de gente duvidando que ele iria lutar. É o Borrachinha sendo um tremendo bunda mole. Isso é uma completa falta de respeito, com a organização, com outro atleta. Estou à disposição do UFC para enfrentar qualquer um no dia 7 de março. Não me surpreendeu essa notícia. Já vi o Borrachinha fazendo isso com outros atletas. Até que se prove o contrário…se depois ficarmos sabendo que ele se lesionou, precisa passar por cirurgia, aí tudo certo. Mas assim, do nada…isso, na verdade foi na noite de Natal. Estava tudo acertado, tudo resolvido — lamentou Hulk.

Hulk desafiou georgiano para o UFC 326

Brunno Ferreira venceu Marvin Vettori no UFC 323 (Foto: Reprodução/UFC)

Com a saída de Borrachinha do card, Hulk fez um desafio a Roman Dolidze, que é o atual número 12 do ranking peso médio. O brasileiro vem de três vitórias consecutivas no UFC e provavelmente entraria no ranking após sua última luta, se tivesse batido o peso. Após um erro de cálculo, Hulk ficou acima do limite permitido e foi obrigado a dar parte de seu salário pela luta para o seu adversário.

Atual número 13 do ranking, Paulo Borrachinha fez as pazes com a vitória em sua última luta, quando dominou o russo Roman Kopylov. O triunfo interrompeu a amarga sequência de duas derrotas para o brasileiro, que já disputou o cinturão peso médio do UFC.