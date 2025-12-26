Makhachev derrotou Do Bronx em 2022 e defendeu seu cinturão quatro vezes.

Maior finalizador da história do UFC, Charles Do Bronx reagiu com ironia às críticas de Luke Rockhold, ex-campeão do Ultimate. O norte-americano havia dito que, em comparação a nomes como Islam Makhachev, Charles era ''péssimo'' no grappling, o estilo de luta agarrado amplamente utilizado no MMA.

Ao saber das palavras de Rockhold, Do Bronx, que também é ex-campeão do UFC e dono de vários recordes da organização, foi irônico e respondeu a uma postagem sobre as palavras do norte-americano nas redes sociais do Ag. Fight.

— Desculpe aí, você que é o p*** do UFC — disparou Do Bronx, ainda usando um emoji de vergonha, claramente ironizando Rockhold.

Em entrevista ao 'The Casuals MMA', Luke havia dito que Charles não chegava perto de Islam Makhachev e que todo mundo achava que ele era bom pois nunca havia enfrentado alguém como o russo antes.

— Todo mundo acha que o Charles (do Bronx) é bom até o Islam (Makhachev) ficar por cima dele. O Charles (do Bronx) é péssimo comparado a especialistas em luta no chão realmente bons. Ele (Charles) nem chega perto. Você só percebe a diferença entre a essência de um cara como o Islam (Makhachev) e a de um cara como o Charles (do Bronx) — havia dito Rockhold.

Do Bronx e Makhachev seguiram caminhos diferentes no UFC

Makhachev e Do Bronx mediram forças em 2022, com o russo levando a melhor sobre o brasileiro e conquistando o cinturão peso leve, que estava vago na ocasião. Desde então, Islam defendeu a coroa até 70kg em quatro oportunidades e recentemente subiu para os meio-médios, tornando-se campeão também na nova categoria.

Já Do Bronx se recuperou bem do revés para o russo, vencendo Beneil Dariush, mas acabou derrotado de forma polêmica por Arman Tsarukyan. Ele chegou a disputar novamente o título peso leve, mas perdeu para Ilia Topuria. Em outubro deste ano, porém, o brasileiro conquistou excelente vitória em casa sobre Mateusz Gamrot e irá disputar o cinturão BMF, contra Max Holloway.

Após amarga sequência no UFC, Rockhold deve se aposentar

Rockhold foi nocauteado por Yoel Romero no UFC 221 (FOTO: Divulgação/UFC)

Por sua vez, Rockhold está no fim de sua carreira como lutador, como o próprio admitiu recentemente. Após perder seu cinturão de forma inesperada para Michael Bisping, o atleta da academia AKA só venceu mais uma luta, contra David Branch, em 2017.

Desde então, amargou três derrotas seguidas no MMA. Luke tentou a sorte no Karate Combat, conseguindo uma vitória sobre Joe Schilling, mas no boxe tem tido pouca sorte: foram três derrotas, duas no boxe tradicional e uma no boxe sem luvas.