Após suspensão, Dana White aprova retorno de ex-campeão ao UFC

O retorno de um dos maiores nomes da história do UFC está cada vez mais próximo. Após ser liberado da suspensão, Conor McGregor projetou que sua próxima luta seria na International Fight Week, que costuma acontecer em junho. Do lado da organização, Dana White abriu o jogo sobre a volta do irlandês ao octógono mais famoso so mundo.

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A declaração do presidente do UFC aconteceu em coletiva após o evento em Seattle no último sábado (28). Mesmo que ainda não haja negaciação, a expectativa é alta para que McGregor realmente volte a performar no Ultimate. A data adiantada pelo irlandês foi recebido positivamente por White.

— Possivelmente (o McGregor luta em julho). Nada está definido. Nada está sequer perto de estar definido. Sim, eu estou (mais otimista de que o McGregor vai voltar a lutar). Eu estava bem otimista no fim do ano passado (que ele voltaria a lutar) e, entrando neste ano, ainda estou confiante — disse o dirigente.

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Conor está oficialmente liberado para retornar ao octógono após cumprir 18 meses de suspensão por violações às regras antidoping. O lutador havia testado positivo em três exames em 2024, além de não se apresentar para o controle na véspera de sua luta contra Michael Chandler. Apesar disso, a punição, que poderia chegar a dois anos, foi reduzida para um ano e meio.

Futuro de McGregor no UFC

A expectativa era de que Conor voltasse em um evento especial na Casa Branca, em junho, mas a participação foi vetada novamente pelo presidente do UFC, Dana White. Em entrevista recente, McGregor afirmou que agora espera lutar durante a International Fight Week.

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— Eu estava pronto para a Casa Branca. Seria McGregor contra Chandler, uma grande luta. Mas falaram em me colocar na International Fight Week — desabafou o ex-campeão.

Apesar da pressão de seus representantes para que o adversário seja finalmente Michael Chandler, o americano já tem compromisso marcado contra o brasileiro Mauricio Ruffy, no dia 14 de junho. O cenário deixa McGregor, mais uma vez, sem um oponente confirmado para sua volta triunfal.