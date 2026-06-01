Acelino Popó Freitas mostrou mais uma vez por que é uma grande lenda do boxe. No último sábado (30), o pugilista dominou Whindersson Nunes e levou a melhor na luta principal do Fight Music Show 8 por decisão unânime dos juízes. Como de costume, o brasileiro desafiou um novo adversário ainda no ringue.

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Então, quem seria esse adversário? Continua sendo um enigma. Popó não perdeu a chance de deixar uma mensagem bem clara para o rival desconhecido, incluindo ofensas como "babaca" e "palhaço". No entanto, os boatos indicam que o rival mencionado seria André Dida, o treinador de Wanderlei Silva – com quem ele se envolveu em uma briga generalizada em setembro de 2025.

— Tem vários babacas tentando me desafiar. Um bocado de gato morto que diz que é treinador, que diz que vem do muay thai. Meu irmão, ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é. Vai procurar o seu lugar, palhaço! Você sabe de quem eu estou falando — disse o lutador.

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Como resposta, na seção de comentários da publicação do "Ag Fight", Dida colocou um emoji de galinha. A intenção com o comentário parece ser afirmar que Popó, na verdade, é um covarde.

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Como foi a luta entre Popó e Whindersson?

A luta começou com amplo controle de Popó, que ditou o ritmo desde os primeiros rounds. Mesmo sem buscar o nocaute a todo momento, o tetracampeão conectava os golpes mais limpos, enquanto Whindersson tentava responder, mas encontrava dificuldades para superar a defesa do adversário.

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Com o passar dos assaltos, o combate ganhou um tom mais descontraído. Houve momentos de provocação, troca franca de golpes e até brincadeiras no ringue, sempre com Popó demonstrando superioridade técnica e administrando a vantagem. Ainda assim, o humorista mostrou resistência e conseguiu permanecer competitivo diante da pressão.

Nos rounds finais, campeão mundial de boxe aumentou a intensidade e encaixou suas melhores sequências da luta, acertando golpes que desgastaram o adversário. Sem chances de reviravolta, o confronto foi decidido pelos juízes, que apontaram vitória unânime de Popó, mantendo sua invencibilidade no Fight Music Show.

Popó e Whindersson Nunes reeditam combate de 2022 (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

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