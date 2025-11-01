Após acusação de agressão, luta de Anderson Silva e Weidman vira dúvida

Gervonta Davis, conhecido como "Tank Davis" foi retirado da luta de card principal da MVP contra Jake Paul após acusações de agressão, cárcere privado, sequestro e inflição intencional de sofrimento emocional. A ação judicial foi movida na terça-feira (28) por sua ex-namorada Courtney Rossel, a duas semanas da luta de exibição do boxeador contra Jake Paul, programada para 14 de novembro em Miami.

Com desfalque de Tank Davis, a luta de Anderson Silva e Weidman, que abriria o card do evento, se tornou uma incerteza. Isso porque a Netflix e a Most Valuable Promotions, empresa de Jake Paul, estão procurando um novo substituto para o confronto principal faltando apenas 13 dias para os duelos.

Histórico de Anderson Silva e Chris Weidman

Os dois atletas têm um histórico marcante no octógono. Em 2013, quando se enfrentaram pela primeira vez no UFC, "Spider" defendia uma sequência de 16 vitórias e 10 defesas consecutivas de cinturão. Weidman, que na época tinha apenas nove lutas profissionais, conseguiu derrotar o brasileiro nas duas ocasiões em que se encontraram.

Desde que se afastou do MMA em 2020, Silva participou de cinco lutas de boxe, acumulando duas vitórias, uma derrota e dois empates. Weidman, por sua vez, aposentou-se do MMA este ano e fará sua estreia no boxe profissional neste confronto.

Anderson Silva anteriormente havia declarado que sua história competitiva com Weidman estava encerrada, afirmando que o americano teria que "dormir" com o fato de ter perdido para a zebra. No entanto, essa posição mudou com a intermediação da empresa de Jake Paul, com quem o brasileiro já havia lutado - e perdido.

O evento em Miami representaria uma oportunidade para os fãs acompanharem um novo capítulo entre dois atletas que fizeram história no UFC, agora sob as regras do boxe. Embora a duração exata dos rounds ainda não tenha sido divulgada, o combate estava marcado para o dia 14 de novembro e teria transmissão exclusiva da Netflix.

