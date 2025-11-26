A rivalidade entre Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov conquistou um novo capítulo nesta quarta-feira (26). Sete anos atrás, os lutadores se envolveram em fortes discussões antes do duelo, que terminou com vitória do russo. Dessa vez, fora do UFC, eles voltaram a trocar farpas nas redes sociais.

O novo problema entre os dois teria começado após McGregor acusar o rival de golpe. No início da semana, Khabib divulgou um novo produto digital no Telegram, principal plataforma de comunicação da Rússia. O lutador, que terminou sua carreira invicto, promoveu a venda de um pacote de figurinhas com o tradicional chapéu de Nurmagomedov, a Papakha.

No vídeo acima, o russo destaca que todas as unidades foram compradas. Ele ainda agradece aos fãs pelo sucesso das vendas do produto digital de Papakhas.

A partir de reclamações online, o irlandês afirmou que as vendas não passaram de um esquema de Khabib. Conor ainda destacou a "vergonha" de usar o nome de Abdulmanap, pai do rival, e a cultura do país para ganhar dinheiro por meio de "golpe".

Tradução: "Que vergonha e que mancha no nome do pai dele. Simplesmente inacreditável! Enganar os fãs usando o pai e a cultura do país dele é de uma baixeza sem tamanho. O plano do pai se transformou em um golpe. Muito triste. Por outro lado, foi ótimo ver Islam Mack homenagear o próprio pai, colocando os títulos mundiais duplos em seus ombros e dizendo: "Não existem muitos pais de bicampeões mundiais!" Verdade."

Essa publicação não foi a primeira de McGregor sobre o assunto. Poucos minutos antes, o duplo-campeão havia atacado a atitude de Nurmagomedov, o que foi respondido pelo russo. Khabib ainda negou as acusações sobre a suposta fraude contra os fãs.

Tradução: "Não tem como o Khabib, o cara legal, ter usado o nome do pai falecido e a cultura do Daguestão para enganar os fãs, vendendo um monte de NFTs online e depois apagando tudo, deixando os fãs no prejuízo. Não tem como o Khabib fazer isso."

Tradução: "Seu mentiroso descarado! Você sempre tentará manchar meu nome, depois de ter sido destruído naquela noite, mas nunca conseguirá! Sim, os bons não fazem isso. Eles não criam presentes digitais exclusivos com valor em tempo real, que você pode compartilhar com seus amigos e familiares. Presentes", escreveu Khabib.

"Peça desculpas imediatamente por usar o nome do seu falecido pai para vender esses "presentes" que custaram tanto dinheiro aos seus fãs. Além disso, vender algo não significa que seja um presente, seu troglodita de QI baixo! Isso é exatamente o oposto do que 'presente' significa. Duh duh duh, seu idiota, hahaha. Enganando-se em nome do seu pai morto. Que vergonha.", rebateu Conor.

A discussão não parou por aí. Depois de se defender, Nurmagomedov resolveu devolver as provocações no mesmo nível, o qual é conhecido o irlandês. O amigo de Islam Makhachev questionou o tratamento de "cura" feito por McGregor no México ao relembrar o problema com o vício do rival.

Tradução: "Já tratei 56 ex-viciados em drogas em meus centros de reabilitação no Daguestão. Venha para o Daguestão, Conor McGregor! Eles vão cuidar de você aqui. O México não te ajudou, pelo que eu pude ver"

Entenda tratamento de McGregor

Conor McGregor afirmou ter vivenciado uma experiência espiritual com Jesus Cristo durante tratamento com Ibogaína, substância extraída da planta africana Iboga. O irlandês divulgou, neste domingo (23), que realizou um procedimento em uma clínica especializada em Tijuana, México. Segundo relato, essa mudança marcar o retorno do lutador ao octógono.

O tratamento integra os esforços do atleta para transformar sua vida pessoal, enquanto considera um possível retorno aos octógonos. McGregor, que conquistou títulos nas categorias peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do Ultimate, buscou esta alternativa terapêutica após contato com especialistas da Universidade de Stanford. Ele declarou ter visualizado sua própria morte e o impacto que causaria em seus filhos.