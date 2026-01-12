Saiba qual o time do coração de Wagner Moura, vencedor do Globo de Ouro

Vencedor do Globo de Ouro na categoria Melhor Ator em Filme de Drama com o longa "O Agente Secreto", Wagner Moura é um fã assíduo de futebol. Nascido em Salvador, o ator torce para o Vitória e já declarou amor pelo clube em diversas oportunidades.

— Ser Vitória é uma parte fundamental da minha vida. Porque eu sou muito vitória. (...) A sinergia do Vitória com a torcida no Barradão é algo que eu nunca vi na vida. Quando eu estou em Salvador, eu vou ao Barradão direto — disse o ator, em entrevista ao Podpah, em 2024.

Esta foi a primeira vez que um ator brasileiro venceu a premiação. No ano passado, Fernanda Torres venceu na categoria Melhor Atriz em Filme de Drama, com o longa "Ainda Estou Aqui". Obra de Kleber Mendonça Filho, "O Agente Secreto" também ganhou um prêmio na noite deste domingo (12), o de Melhor Filme de Língua Não Inglesa.

Carreira até atuação em "O Agente Secreto"

Wagner Moura é um dos grandes nomes do audiovisual brasileiro. Na TV Globo, Wagner Moura acumulou atuações marcantes na novela "Paraíso Tropical" e na série "Carga Pesada" — esta que marcou sua estreia na emissora. No cinema, o baiano de 49 anos ficou conhecido pelas atuações em "Tropa de Elite 1" e "Tropa de Elite 2", quando interpretou o "Capitão Nascimento". Além disso, Wagner Moura é figurinha carimbada em produções internacionais.

Na série "Narcos", por exemplo, o ator interpretou o narcotraficante colombiano Pablo Escobar. A atuação lhe rendeu uma série de indicações a prêmios, incluindo ao próprio Globo de Ouro. Mesmo com uma carreira consolidada na frente das câmeras, Wagner também atuou fora delas. Em 2019, o torcedor do Vitória se lançou como diretor com o longa "Marighella".

