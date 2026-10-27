Juan Sebástian Verón, presidente do Estudiantes de La Plata, garantiu nesta terça-feira (27) que o clube argentino não corre risco de ficar de fora da final da Libertadores por causa da escalação de Marcos Rojo diante do Flamengo na segunda partida da semifinal do torneio continental. Rojo atuou no Maracanã amparado por uma liminar concedida pelo Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), mas o clube carioca acredita que uma eventual decisão desfavorável ao Estudiantes no julgamento do mérito abrirá brecha para eliminação dos argentinos.

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Para Verón, contudo, essa hipótese é inexistente.

— Não corremos o risco de ficar fora da final — declarou o ex-jogador, em entrevista a rádio argentina La Red. — Desde o primeiro momento, em relação à questão do Marcos, buscamos orientação com Ariel Reck (advogado) para saber exatamente qual era a nossa situação. Sabíamos que não queríamos nenhum problema e, se ele nos dissesse que não havia como avançar, não faríamos nada. Depois de nos informarmos e recebermos orientação jurídica, e sabendo que estávamos agindo corretamente, apresentamos o pedido, e o TAS decidiu a nosso favor. A partir daí, Marcos foi autorizado a jogar.

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Estudiantes se classificou à final após bater o Flamengo nos pênaltis no Maracanã (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

O julgamento definitivo do caso ainda não tem data definida, mas o Flamengo quer que isso aconteça antes da final da Libertadores, marcada para 28 de novembro, em Montevidéu. O Palmeiras é o outro finalista.

— Estamos aguardando a decisão definitiva do TAS, mas não sabemos quando ela poderá sair. Pode ser antes ou depois da final. O importante é que Marcos jogou autorizado pelo TAS — reiterou Verón na entrevista desta terça-feira.

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