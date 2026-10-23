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Rossi vira assunto após eliminação do Flamengo na Libertadores: 'Chega'

Rubro-Negro desperdiçou cobranças com Jorginho, Paquetá e Bruno Henrique

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 04:30
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Rossi em ação durante Flamengo e Estudiantes, pela Libertadores
Rossi em ação durante Flamengo e Estudiantes, pela Libertadores (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

O Flamengo está eliminado da Libertadores, após empatar sem gols com o Estudiantes nesta quinta-feira (22), no Maracanã, mesmo resultado do confronto de ida, o Rubro-Negro foi derrotado por 3 a 2 nas cobranças de pênaltis e deu adeus ao sonho do pentacampeonato continental. O goleiro Muslera foi decisivo ao defender as cobranças de Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique.

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A final da competição será disputada no dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. O Estudiantes enfrentará o Palmeiras, que garantiu a classificação na última quarta-feira (21), também nos pênaltis, após eliminar o Fluminense.

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Como foi Flamengo x Estudiantes?

Foi um primeiro tempo abaixo e até mesmo preocupante do Flamengo no Maracanã. Com posse de bola na casa dos 65%, o Rubro-Negro, no entanto, acumulou erros e mostrou muita dificuldade em furar o bloqueio do Estudiantes, com linhas mais baixas e "espetando" quando tinha espaço. As duas melhores chances da etapa inicial foram dos argentinos, obrigando Rossi a fazer defesas difíceis em chutes de Rojo e Rodríguez para salvar. A melhor chegada do time comandado por Léo Jardim foi com Pedro, que desperdiçou cara a cara com o goleiro Muslera.

Já na volta do intervalo, o Rubro-Negro melhorou consideravelmente e aumentou o volume de jogo. O que demorou para acontecer, saiu com mais facilidade, que foram os cartões amarelos que o árbitro Gustavo Tejera (URU) segurou no primeiro tempo. Após inúmeras faltas, Baltasar Rodríguez foi expulso aos quatro minutos pelo segundo amarelo, e a coisa clareou. O Flamengo, no entanto, pressionou, mas não conseguiu furar o bloqueio. A decisão, então, foi para os pênaltis.

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Na marca da cal, decepção total para o lado rubro-negro. Jorginho, Paquetá e Bruno Henrique pararam em grandes defesas do uruguaio Muslera, herói absoluto no Maracanã. Ainda que Centré tenha perdido, o Estudiantes converteu com Sosa, Mancuso e Tiago Palacios.

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