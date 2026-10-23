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Vídeos mostram pancadaria na saída do Maracanã após queda do Flamengo

Confusão aconteceu nas rampas de acesso ao estádio depois da eliminação

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 01:10
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Confronto entre torcedores do Flamengo após eliminação
Confronto entre torcedores do Flamengo após eliminação (Foto: Reprodução)

A eliminação do Flamengo na Copa Libertadores foi marcada por cenas de violência na saída do Maracanã. Após a derrota nos pênaltis para o Estudiantes, na noite desta quinta-feira (22), torcedores se envolveram em brigas nas rampas de acesso ao estádio, conforme mostram vídeos que circulavam nas redes sociais.

As imagens registram momentos de confusão entre torcedores enquanto o público deixava o Maracanã. O tumulto aconteceu após o resultado que encerrou a campanha rubro-negra no torneio continental.

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Dentro de campo, o Flamengo empatou sem gols com o Estudiantes no tempo regulamentar, mesmo atuando com um jogador a mais durante quase todo o segundo tempo. Na disputa por pênaltis, a equipe argentina venceu por 3 a 2 e garantiu a classificação para a final da Libertadores.

A equipe carioca desperdiçou três cobranças, defendidas pelo goleiro uruguaio Muslera. Bruno Henrique, Jorginho e Lucas Paquetá desperdiçaram os lances. Atual campeão, o Rubro-Negro perdeu a oportunidade de disputar mais uma decisão da principal competição de clubes da América do Sul.

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Até o momento, não há informações confirmadas sobre o número de pessoas envolvidas nas brigas, possíveis feridos ou detenções relacionadas aos episódios registrados nas rampas de acesso.

Reclamações da torcida e dura de Leonardo Jardim

Após a queda no Maracanã, torcedores rubro-negros reagiram nas redes sociais e mandaram recados ao técnico Leonardo Jardim, com críticas à atuação da equipe e à eliminação diante do Estudiantes.

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Na coletiva de imprensa, o treinador não poupou críticas aos pênaltis perdidos.

— Coloquei os jogadores mais consagrados, acostumados a bater pênaltis no clube e na seleção. Mas só fala quem está lá dentro. Eles tentaram e, mais do que ninguém, queriam fazer os gols. Não vale a pena apontar o dedo agora. Treinamos duas vezes durante a semana. Agora é fácil apontar o dedo, mas o responsável é sempre o treinador — afirmou.

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