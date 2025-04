Quem chegou dez minutos atrasado no estádio Jorge Luís Hirschi, em La Plata, não conseguiu ver o principal do jogo Estudiantes x Universidad de Chile. Os três gols da partida desta quarta-feira (8), válida pela segunda rodada do Grupo A da Copa Libertadores saíram justamente nos primeiros dez minutos de bola rolando. A equipe chilena ganhou de virada por 2 a 1, fora de casa, e assumiu a liderança da chave que tem como integrante o atual campeão, o Botafogo.

A "La U", como é conhecida a equipe de Santiago, que já havia vencido o Botafogo na primeira rodada, chega aos seis pontos, com 100% de aproveitamento. O Estudiantes divide a segunda posição com o Glorioso, com três pontos e saldo um, mas leva vantagem em gols marcados (três contra dois da equipe carioca). O venezuelano Carabobo segue sem marcar pontos.

Como foram os gols de Estudiantes x Universidad de Chile

A equipe platense não demorou nada para abrir o placar. Logo aos dois minutos, após boa defesa do goleiro Castellón em chute de Lucas Piovi, o meia pegou o rebote, se afastou e tocou por cobertura. E os chilenos retribuíram logo. Aos cinco, Di Yorio foi derrubado na área por Funes Mori, e o árbitro paraguaio Derlis López marcou pênalti. Na cobrança, Charles Aránguiz, ex-Internacional, cobrou e deixou tudo igual. Não parou por aí. Aos nove minutos, após cobrança de escanteio, veio a virada da La U. Zaldivia se aproveitou da confusão da zaga argentina e bateu forte e desempatou o jogo.

Após o furacão de três gols em pouco mais de dez minutos, o jogo acalmou, pelo menos no que diz respeito a bola na rede. Aos 23 minutos do segundo tempo, até que Farías acertou uma bomba e marcou, mas o VAR anulou por constatar um impedimento na origem da jogada.

O que vem por aí

O Estudiantes agora volta às atenções para o clássico platense. Neste domingo (13), no estádio Juan Carmelo Zerillo, enfrenta o Gimnasia La Plata, pelo Campeonato Argentino. O próximo compromisso pela Libertadores será no dia 23 de abril (uma quarta-feira), contra o Botafogo, no estádio Jorge Luís Hirschi.

A La U vai visitar o Carabobo no próximo dia 22 (terça), no estádio Misael Delgado. Mas neste domingo, volta a se concentrar no Campeonato Chileno, e recebe o Colo-Colo.